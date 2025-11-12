Surinam vs. El Salvador, Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Surinam recibe a El Salvador este jueves 13 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo local) en el estadio Dr. Franklin Essed, por la quinta jornada de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Surinam vs. El Salvador de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Los Suriboys llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Panamá en la fecha cuatro, con gol de Richonell Margaret. El equipo dirigido por Stanley Menzo es líder en el Grupo A con seis puntos.

Por su parte, la Selecta perdió por 0-1 a manos de Guatemala en su más reciente partido en la eliminatoria. El cuadro a cargo de Hernán Darío Gómez es último en la tabla con tres unidades, obligado a sumar para mantener sus posibilidades de clasificar al Mundial.

Cómo ver Surinam vs El Salvador, Eliminatorias Concacaf al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España CONCACAF YouTube Sudamérica CONCACAF YouTube México Azteca Deportes Network Estados Unidos Universo, Peacock, TeleXitos, CBSSN, Paramount+, Fubo Sports

El partido estará disponible en España y Sudamérica a través de CONCACAF Youtube, mientras que en México se podrá seguir por Azteca Deportes Network.

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, Peacock, TeleXitos, CBSSN, Paramount+ y Fubo Sports.

Hora de inicio de Surinam vs El Salvador

El partido se disputa este jueves 13 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Dr. Franklin Essed.

México: 16:00 horas

16:00 horas Argentina: 19:00 horas

19:00 horas Estados Unidos: 17:00 horas (tiempo del este)

17:00 horas (tiempo del este) España:23:00 horas

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Surinam

Stanley Menzo, entrenador de los Suriboys, habló de la importancia de no confiarse a pesar de en el papel lucir como favoritos y de la importancia de terminar el trabajo y evitar el repechaje.

"Muchos dan por hecho que golearemos a El Salvador por al menos 3-0 y que además haremos un despliegue técnico impresionante. Tengo que asegurarme de que los jugadores no se confíen demasiado. De mí depende quitarles presión. Vamos a jugar con control e intentar dominar".

"Está muy claro. Estamos a las puertas de dos partidos cruciales donde podemos hacer realidad nuestro sueño. Así de simple. Ni más ni menos. or ahora, queremos evitar un posible segundo puesto en la fase de grupos y en la repesca intercontinental. Hay otras opciones, pero realmente queremos cumplir nuestro sueño en estos dos partidos", expresó el técnico nacional.

Noticias de la Selección de El Salvador

La Selecta no tiene otra opción más que ganar para mantener con vida sus aspiraciones mundialistas, pero llega al duelo después de tres derrotas al hilo.

