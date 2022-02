Suplencias con mensaje de Ancelotti

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid se dejó la Copa del Rey en Bilbao. Una derrota muy dolorosa por la forma (gol rival en el 89’) y por las sensaciones. El equipo se deshizo ante la superioridad física y de convencimiento que mostró el Athletic. Y, más allá de perder un título, la sensación es que Ancelotti ha dado también por perdidos a varios jugadores de cara a unos tres últimos meses de temporada que prometen ser intensos. Las suplencias de varios futbolistas son un mensaje de falta de confianza por parte del entrenador que a estar alturas apunta a ser prácticamente definitivo.

La más inesperada fue la de Lunin. El ucraniano apuntaba a ser el portero de la Copa esta temporada, pero Ancelotti ya avisó en la rueda de prensa previa al partido que no descartaba alinear a Courtois. Y así fue. Una decisión que deja en evidencia que no acaba de confiar en él y que no gusto nada al guardameta suplente. Si no hay sorpresas, acabará el curso habiendo jugado solo dos partidos (Alcoyano y Elche). Un indicio de que habrá cambios en la portería el verano que viene.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El artículo sigue a continuación

Otros dos jugadores con difícil retorno son Hazard y Bale. El italiano pensaba guardarlos para una prórroga que nunca llegó. Sin embargo, lo cierto es que no apostó por ninguno de los dos y si por Vinicius y Rodrygo, recién aterrizados tras una semana y media en Brasil (el primero habiendo jugado dos partidos). También por Asensio, que salía de lesión muscular. El galés, que suma solo 193 minutos, está sentenciado. Acaba contrato y se marchará en verano. La duda está con Hazard, un jugador al que Ancelotti ha intentado recuperar sin suerte. El belga, que no alcanza los 1.000 minutos de juego (831’), se queda sin tiempo y sin el apoyo de su técnico.

Por último, dos hombres que debían ser importantes esta temporada y cuya presencia dice todo lo contrario. El primero es Jovic, que si bien ha dejado buenas actuaciones, solo ha jugado 432 minutos. En Bilbao, siendo el único delantero centro disponible, no jugó ni un minuto. Incluso Ancelotti prefirió sacar a Isco de falso nueve antes que a él. El segundo, Ceballos. Carletto ha dicho en diferentes ocasiones que iba a contar con él, pero de momento no lo ha hecho. Solo suma tres partidos en toda la temporada, ninguno como titular. Es, tras Vallejo, el futbolista que menos ha jugado.

Sin duda se tratan de suplencias con mensaje. Ancelotti tiene a su once y a tres o cuatro jugadores más con los que se permite rotar. De aquí a mayo se jugará la temporada y todo apunta a que, quien no se suba al barco ahora, se quedará en tierra hasta el final.