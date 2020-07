Supercopa de Europa 2020: cuándo es, dónde y posibles equipos

El partido, que enfrenta al campeón de la Champions League ante el de la Europa League, está pautado para el jueves 24 de septiembre.

CUÁNDO ES

No fueron días fáciles para la UEFA y la reorganización de sus torneos. No fueron días fáciles para el mundo. La pandemia por coronavirus produjo una parálisis general en todas las actividades. El fútbol no estuvo ajeno. Por eso, una de las competencias que también se tuvo que rearmar fue la , torneo que enfrenta en un partido único y a cancha neutral al campeón de la Champions League contra la Europa League . Se trata de la 45° edición, siendo el último campeón tras vencer por penales al .

El coronavirus demoró la finalización de todos los torneos, por lo que el encuentro quedó pautado para el jueves 24 de septiembre del 2020. La fecha de la final de la es el domingo 23 de agosto, mientras que el partido decisivo de la será el viernes 21 de agosto.

¿DÓNDE ES?

El partido se jugará en el Puskas Arena de Budapest, Hungría. El estadio, propiedad de la Federación Húngara, posee una capacidad para 67.215 personas. Fue construido en el lugar del antiguo estadio Ferenc Puskas, demolido en el 2016. Por supuesto, el nombre es en honor a Ferenc Puskas, el jugador más legendario de ese país.

En el corto período, la cancha recibirá mucha atención: recibirá cuatro partidos de la , además de la Supercopa.

POSIBLES EQUIPOS

Así están las cosas en la Champions League: , , Atlético Madrid y Leipzig, clasificados a cuartos de final. 1 vs. City 2 (falta la vuelta), Chelsea 0 vs. Bayern Munich 3 (falta la vuelta), 1 vs. 0 (falta la vuelta) y 1 vs. 1 (falta la vuelta)

Así va la Europa League: Octavos de final - Estambul 1 vs. Copenague 1 (falta la vuelta); Olympiacos 1 vs. Wolverhampton 1 (falta la vuelta); Rangers 1 vs. 3 (falta la vuelta), Inter vs. (aún no se jugó la ida), vs. (aún no se jugó la ida); Eintracht 0 vs. 3 (falta la vuelta); LASK 0 vs. 5 (falta la vuelta).