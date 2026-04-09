«Supera tu mejor marca»... El Bayern de Múnich acaba con los sueños del Real Madrid antes de que se materialicen

Los rumores sobre el interés del Real Madrid en fichar al francés Michael Olise, del Bayern de Múnich, han generado gran revuelo en el mundo deportivo.

Ollé brilló en la victoria del Bayern sobre el Madrid (2-1) el martes en el Bernabéu, en la ida de cuartos de la Champions.

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Según el periodista italiano Fabrizio Romano, el Bayern no piensa negociar su salida, ni siquiera por una oferta récord.

Romano añadió: «En el club alemán reina la plena convicción de que Oliase será un pilar a largo plazo en su proyecto».

Antes, el periodista alemán Christian Falk había señalado que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, sigue de cerca al jugador de 24 años, con contrato hasta 2029, y prepara una oferta de entre 160 y 165 millones de euros.