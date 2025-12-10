Stuttgart vs. Maccabi Tel-Aviv, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En la noche de este jueves, 11 de diciembre, se llevará a cabo el duelo entre el VfB Stuttgart y el Maccabi Tel Aviv en el marco de la Europa League en la 6ª jornada. El partido comienza a las 18:45 horas (tiempo de España) en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart.

GOAL te revela todo lo que necesitas saber, incluidos el canal de TV, detalles de streaming y más.

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 4, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports 2 (Argentina), ESPN 7 (resto de Sudamérica) y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Hora de inicio VfB Stuttgart contra Maccabi Tel Aviv

El partido se disputa este jueves 11 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Mercedes-Benz Arena.

México: 11:45 horas

11:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

VfB Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv: Alineaciones

Noticias sobre VfB Stuttgart

Tras dos derrotas consecutivas en la Bundesliga, el VfB quiere hoy retomar el exitoso partido de la Europa League pasado. En el partido fuera de casa contra los Go Ahead Eagles en los Países Bajos, el equipo de Sebastian Hoeneß celebró una clara victoria por 4-0.

Con un total de nueve puntos en cinco partidos, los suabos están actualmente en el duodécimo lugar de la tabla de la Europa League.

Noticias sobre Maccabi Tel Aviv

VfB Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv: Las Tablas

