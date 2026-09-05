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Liga Profesional - Jornada 8 5 sept 2026 - 20:15

Cómo ver Vélez Sarsfield vs Estudiantes en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Vélez Sarsfield vs Estudiantes se puede ver en vivo por Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás los detalles de cada plataforma para no perderte el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Vélez Sarsfield recibe a Estudiantes en un partido de la Liga Profesional argentina. El equipo de Guillermo Barros Schelotto busca retomar el camino del triunfo en su estadio, mientras que el conjunto platense de Alexander Medina llega con ambiciones propias en la tabla.

Vélez atraviesa un momento de resultados discretos. El Fortín acumula cuatro empates consecutivos en la Liga Profesional, incluyendo igualdades ante River Plate y Boca Juniors, y cayó eliminado de la Copa ante el mismo Boca. Es un equipo que no pierde con facilidad, pero le cuesta convertir esa solidez defensiva en victorias.

Estudiantes, por su parte, llega con una racha mixta pero con destellos positivos. El Pincha ganó 3-1 ante Barracas Central en Copa y goleó 4-0 a Gimnasia LP en la Liga Profesional, aunque una derrota por 2-0 ante Sarmiento opacó parte de ese rendimiento reciente.

En la tabla del Apertura Grupo A, Estudiantes lidera con la primera posición, mientras que Vélez se ubica tercero. En el Clausura Grupo A, el Fortín aparece cuarto y el Pincha undécimo, lo que le da a este partido una dimensión especial en la carrera por los puestos de privilegio.

Los antecedentes recientes entre ambos favorecen a Estudiantes, que ganó en la última visita a Liniers en marzo de 2026 y se impuso con claridad en el Trofeo de Campeones de diciembre de 2024. Vélez necesita revertir esa tendencia jugando de local.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Vélez Sarsfield está dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Por el momento no se han confirmado lesionados ni suspendidos en el plantel local, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. La información se actualizará cuando esté disponible.

Estudiantes llega bajo las órdenes de Alexander Medina. Al igual que su rival, el equipo platense no registra bajas confirmadas ni sanciones de cara a este encuentro, y el entrenador no ha anticipado su formación titular. Se esperan novedades más cerca del pitazo inicial.

Forma

Vélez Sarsfield llega sin victorias en sus últimos cinco partidos, con un registro de cuatro empates y una derrota. La caída ante Boca Juniors por Copa fue el único tropiezo, mientras que en Liga Profesional igualó ante Deportivo Riestra (1-1), River Plate (2-2), Defensa y Justicia (1-1) y Boca Juniors (1-1). El equipo ha marcado cinco goles y recibido cinco en ese tramo.

Estudiantes acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. La goleada 4-0 sobre Gimnasia LP y el triunfo 3-1 ante Barracas Central en Copa son los resultados más destacados. La derrota por 2-0 frente a Sarmiento en la Liga Profesional fue la nota negativa. El Pincha convirtió nueve goles y recibió dos en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 2 de marzo de 2026 en la Liga Profesional, con Estudiantes como local y victoria del Pincha por 1-0. En los últimos cinco cruces, Estudiantes suma tres victorias por una de Vélez, con un empate. El Trofeo de Campeones de diciembre de 2024 fue el triunfo más contundente del conjunto platense, que se impuso 3-0.

Clasificación

En el Apertura Grupo A, Estudiantes lidera en la primera posición, mientras que Vélez Sarsfield se ubica tercero. En el Clausura Grupo A, el Fortín ocupa el cuarto lugar y el Pincha el undécimo.