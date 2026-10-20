¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Copa Sudamericana
team-logoVasco da Gama
team-logoBoca Juniors
¡Mira aquí! Disney+ Premium¡Mira aquí! DIRECTV Sports Argentina
GOAL-e
Con la colaboración de

Vasco da Gama vs Boca Juniors: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Vasco da Gama vs Boca Juniors
Vasco da Gama
Boca Juniors
Copa Sudamericana

Cómo ver el partido de Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca Juniors, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Vasco da Gama vs Boca Juniors en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y live stream para ver Vasco da Gama vs Boca Juniors se detallan a continuación.

Disney+ Premium Argentina

Disney+ Premium

Ver aquí

DIRECTV Sports Argentina

DIRECTV Sports Argentina

Ver aquí

DGO

DGO

Ver aquí

ESPN Premium Argentina

ESPN Premium Argentina

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

Vasco da Gama recibe a Boca Juniors en la Copa Sudamericana, con Pedro Emanuel buscando sellar la clasificación ante un rival que llega obligado a remontar.

El equipo carioca llega con viento a favor. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competencias hablan de un equipo que encontró su mejor versión en el momento justo, y la ventaja del 1-0 obtenida en el partido de ida le da un margen que no piensa desperdiciar.

Boca, en cambio, tiene la soga al cuello. Rodolfo Arruabarrena sabe que su equipo debe ganar y mantener el arco en cero en cancha rival, una exigencia enorme frente a un Vasco que apenas concedió dos goles en sus últimos cinco encuentros.

En el plano local, los xeneizes vienen de sacudir el malestar con una victoria 2-1 ante Talleres en la Liga Profesional, un resultado que no alcanza para tapar las urgencias continentales pero que al menos devolvió algo de confianza al grupo.

Vasco, por su parte, no ha bajado la guardia en el campeonato brasileño. Un 5-0 ante Coritiba y un 2-1 frente a Botafogo RJ reciente son la muestra de un equipo que compite con intensidad en todos los frentes.

Boca necesita un milagro o, al menos, una actuación que esté a la altura de su historia. Vasco solo necesita ser lo que ha sido en las últimas semanas.

A continuación, todo lo que necesitás saber para ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Vasco da Gama contra Boca Juniors alineaciones probables

Manager

  • P. Emanuel

Pedro Emanuel no ha confirmado su once titular para este partido y no hay lesionados ni suspendidos reportados en el plantel de Vasco da Gama. Se esperan novedades más cerca del pitazo inicial.

En el caso de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena tampoco ha adelantado su alineación y el equipo visitante no registra bajas por lesión ni sanción de momento. La información se actualizará antes del encuentro si el panorama cambia.

Forma

VAS

VAS - Formulario

COR
W5-0
BRJ
W1-2
REM
D0-0
BOC
W0-1
SAP
L1-0
Gol marcado (encajado)
8/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BOC

BOC - Formulario

RAC
W2-3
UNI
W3-0
INS
D2-2
VAS
L0-1
TAL
W2-1
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Vasco da Gama llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competencias. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Sao Paulo en la Serie A, aunque antes de eso venían de vencer a Boca Juniors 1-0 en la Copa Sudamericana y de golear a Coritiba 5-0. En esos cinco encuentros, el equipo de Pedro Emanuel anotó ocho goles y recibió dos.

Boca Juniors acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue un triunfo 2-1 ante Talleres en la Liga Profesional, mientras que antes de eso cayeron 1-0 ante este mismo Vasco en la ida de la Copa Sudamericana. A lo largo de esos cinco partidos, el equipo xeneize convirtió diez goles y concedió seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Vasco da GamaEmpateBoca Juniors
1
0
0
Copa Sudamericana
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
Vasco da Gama badge
Vasco da Gama
VAS
1
F
1Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1

El único antecedente registrado entre ambos equipos tuvo lugar el 14 de octubre de 2026, cuando Vasco da Gama venció a Boca Juniors 1-0 en la ida de la Copa Sudamericana. Ese resultado es el único disponible en el historial reciente entre los dos clubes, con Vasco llevando la ventaja de cara al partido de vuelta.

Clasificación

Grp. G

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Olimpia AsunciónOlimpia AsunciónOLI
6411106+413
W
W
W
L
D
2
Vasco da GamaVasco da GamaVAS
6312106+410
W
L
W
W
L
3
Audax ItalianoAudax ItalianoAUD
621379-27
L
W
L
D
W
4
Barracas CentralBarracas CentralBAC
603328-63
L
L
L
D
D
Clasificación para la próxima etapa

En el Grupo G de la Copa Sudamericana, Vasco da Gama ocupa la segunda posición. La ubicación de Boca Juniors en el grupo no está disponible en los datos actuales.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google