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Copa Sudamericana - Semifinales 20 oct 2026 - 20:30

Cómo ver Vasco da Gama vs Boca Juniors en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y live stream para ver Vasco da Gama vs Boca Juniors se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Vasco da Gama recibe a Boca Juniors en la Copa Sudamericana, con Pedro Emanuel buscando sellar la clasificación ante un rival que llega obligado a remontar.

El equipo carioca llega con viento a favor. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competencias hablan de un equipo que encontró su mejor versión en el momento justo, y la ventaja del 1-0 obtenida en el partido de ida le da un margen que no piensa desperdiciar.

Boca, en cambio, tiene la soga al cuello. Rodolfo Arruabarrena sabe que su equipo debe ganar y mantener el arco en cero en cancha rival, una exigencia enorme frente a un Vasco que apenas concedió dos goles en sus últimos cinco encuentros.

En el plano local, los xeneizes vienen de sacudir el malestar con una victoria 2-1 ante Talleres en la Liga Profesional, un resultado que no alcanza para tapar las urgencias continentales pero que al menos devolvió algo de confianza al grupo.

Vasco, por su parte, no ha bajado la guardia en el campeonato brasileño. Un 5-0 ante Coritiba y un 2-1 frente a Botafogo RJ reciente son la muestra de un equipo que compite con intensidad en todos los frentes.

Boca necesita un milagro o, al menos, una actuación que esté a la altura de su historia. Vasco solo necesita ser lo que ha sido en las últimas semanas.

A continuación, todo lo que necesitás saber para ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Pedro Emanuel no ha confirmado su once titular para este partido y no hay lesionados ni suspendidos reportados en el plantel de Vasco da Gama. Se esperan novedades más cerca del pitazo inicial.

En el caso de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena tampoco ha adelantado su alineación y el equipo visitante no registra bajas por lesión ni sanción de momento. La información se actualizará antes del encuentro si el panorama cambia.

Forma

Vasco da Gama llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competencias. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Sao Paulo en la Serie A, aunque antes de eso venían de vencer a Boca Juniors 1-0 en la Copa Sudamericana y de golear a Coritiba 5-0. En esos cinco encuentros, el equipo de Pedro Emanuel anotó ocho goles y recibió dos.

Boca Juniors acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue un triunfo 2-1 ante Talleres en la Liga Profesional, mientras que antes de eso cayeron 1-0 ante este mismo Vasco en la ida de la Copa Sudamericana. A lo largo de esos cinco partidos, el equipo xeneize convirtió diez goles y concedió seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El único antecedente registrado entre ambos equipos tuvo lugar el 14 de octubre de 2026, cuando Vasco da Gama venció a Boca Juniors 1-0 en la ida de la Copa Sudamericana. Ese resultado es el único disponible en el historial reciente entre los dos clubes, con Vasco llevando la ventaja de cara al partido de vuelta.

Clasificación

Grp. G Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Olimpia Asunción OLI 6 4 1 1 10 6 +4 13 W W W L D 2 Vasco da Gama VAS 6 3 1 2 10 6 +4 10 W L W W L 3 Audax Italiano AUD 6 2 1 3 7 9 -2 7 L W L D W 4 Barracas Central BAC 6 0 3 3 2 8 -6 3 L L L D D Clasificación para la próxima etapa

En el Grupo G de la Copa Sudamericana, Vasco da Gama ocupa la segunda posición. La ubicación de Boca Juniors en el grupo no está disponible en los datos actuales.