Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo K Mexico City Stadium

Cómo ver Uzbekistán vs Colombia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Uzbekistán y Colombia se puede seguir en vivo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Colombia debuta en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán este 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en un partido del Grupo K que puede definir el rumbo de ambas selecciones en el torneo.

Los Cafeteros llegan como claros favoritos y líderes del grupo. Bajo la conducción de Néstor Lorenzo, Colombia construyó una de las campañas de clasificación más sólidas de la CONMEBOL, terminando tercera en la tabla detrás de Argentina y Ecuador, y anotando 28 goles en todo el proceso.

James Rodríguez es el eje del esquema ofensivo colombiano. El mediocampista creativo, con su visión de juego y calidad en el último pase, será el encargado de abrir los espacios ante un bloque defensivo uzbeko que promete ser compacto y ordenado.

Uzbekistán, en cambio, llega a este partido con la historia a sus espaldas: es la primera selección de Asia Central en clasificar a una Copa del Mundo. Fabio Cannavaro, campeón del mundo como jugador en 2006, dirige a los Lobos Blancos con un esquema defensivo disciplinado, construido para contener y golpear en transición.

El conjunto uzbeko viene de derrotas ante Países Bajos y Canadá en sus últimos amistosos de preparación, pero ganó sus dos anteriores encuentros y llega con hambre de demostrar que su presencia en el torneo no es una casualidad.

Con Portugal y la República Democrática del Congo completando el Grupo K, ninguno de los dos equipos puede permitirse un tropiezo en el arranque. El Estadio Azteca, escenario histórico que albergará su tercer Mundial, será el marco de este debut cargado de significado.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Fabio Cannavaro tiene una baja confirmada para el debut uzbeko: Jaloliddin Masharipov no estará disponible por lesión. El técnico italiano prevé alinear a Utkir Yusupov en el arco, con una defensa formada por Rustamjon Ashurmatov, Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov y Farrukh Sayfiev. En el mediocampo, Oston Urunov, Sherzod Nasrulloev y Otabek Shukurov conformarían el bloque central, mientras que Abbosbek Fayzullayev y Akmal Mozgovoy acompañarían a Eldor Shomurodov en ataque.

Néstor Lorenzo no registra lesionados ni suspendidos en su plantilla para este partido. El técnico argentino apunta a un once con Camilo Vargas bajo palos, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz y Johan Mojica en defensa, Richard Ríos y Jefferson Lerma en el doble pivote, James Rodríguez como mediapunta, y Luis Díaz, Jhon Arias y Luiz Suárez en la línea ofensiva. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 10 J. Masharipov Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Uzbekistán llega al partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco amistosos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante Países Bajos el 8 de junio, y previamente cayeron 2-0 frente a Canadá. En el lado positivo, vencieron a Gabón 3-1 y a Venezuela, además de empatar 2-2 con China en enero. Los Lobos Blancos marcaron ocho goles y encajaron siete en ese tramo.

Colombia presenta un balance más favorable: tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El 7 de junio golearon 2-0 a Jordania, y días antes habían derrotado 3-1 a Costa Rica. Su victoria más contundente del ciclo fue el 3-0 ante Australia en noviembre de 2025. Las únicas caídas llegaron ante Francia (3-1) y Croacia (2-1) en marzo. Los Cafeteros acumularon nueve goles a favor y seis en contra en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen antecedentes registrados entre Uzbekistán y Colombia. El partido del 17 de junio en el Estadio Azteca será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en la historia.

Clasificación

En el Grupo K del Mundial 2026, Colombia ocupa la primera posición, mientras que Uzbekistán se encuentra en el cuarto lugar antes de disputar este partido inaugural.