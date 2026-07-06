Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver USA vs Belgium en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre USA y Bélgica se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Estados Unidos recibe a Bélgica en el Lumen Field de Seattle en los octavos de final del Mundial FIFA 2026, con Mauricio Pochettino buscando llevar a la selección anfitriona a los cuartos de final.

La USMNT llega a este cruce tras terminar primera en el Grupo D, con victorias sobre Paraguay, Australia y Bosnia y Herzegovina. Ese último triunfo, un 2-0 conseguido con diez hombres, fue especialmente significativo y dejó una polémica que marcó toda la semana previa.

Folarin Balogun recibió la tarjeta roja ante Bosnia y Herzegovina, y durante días pareció que se perdería este partido. Sin embargo, la FIFA dio marcha atrás y suspendió la sanción, confirmando su disponibilidad para el lunes. El seleccionador belga Rudi Garcia describió la decisión como un golpe demoledor, y la federación belga anunció que agotará todas las vías posibles para impugnarla.

Bélgica, por su parte, no es un rival sencillo. Garcia clasificó a su equipo como primero del Grupo G y superó a Senegal por 3-2 en la ronda de 32. Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Charles De Ketelaere aportan una amenaza ofensiva real, mientras que Thibaut Courtois sigue siendo uno de los porteros más fiables del mundo.

Ambos equipos se cruzaron en un amistoso en marzo, con Bélgica ganando 5-2. La USMNT querrá dejar ese resultado atrás. Con el Lumen Field a pleno y Balogun de vuelta en el once inicial, Pochettino tiene motivos para creer que esta vez el guión puede ser diferente.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, la hora de inicio y las últimas novedades de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Mauricio Pochettino cuenta con toda la plantilla disponible para este partido. El once proyectado sitúa a Matt Freese bajo palos, con una defensa formada por Alex Freeman, Antonee Robinson, Chris Richards, Tim Ream y Sergino Dest. Weston McKennie y Tyler Adams actuarán en el centro del campo junto a Malik Tillman, mientras que Christian Pulisic y Folarin Balogun encabezarán el ataque. La confirmación de la disponibilidad de Balogun, tras la suspensión de su sanción por parte de la FIFA, es la principal novedad del conjunto estadounidense.

Rudi Garcia también dispone de todos sus efectivos. El once probable de Bélgica arranca con Thibaut Courtois en portería, una defensa compuesta por Brandon Mechele, Timothy Castagne, Arthur Theate y Maxim De Cuyper, y un mediocampo en el que figuran Leandro Trossard, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne y Hans Vanaken. Jeremy Doku y Charles De Ketelaere completarán el ataque. No hay lesionados ni sancionados en el bando belga, aunque el cuerpo técnico no ha ocultado su malestar por la decisión de la FIFA respecto a Balogun.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

La USMNT llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el 2-0 ante Bosnia y Herzegovina en la ronda de 32 del Mundial, logrado con diez hombres. En esa misma competición también ganaron a Australia por 2-0 y a Paraguay por 4-1, aunque una derrota por 3-2 ante Turquía en la fase de grupos evidenció su vulnerabilidad. Una derrota en un amistoso previo al torneo ante Alemania, por 2-1, completa los cinco partidos.

Bélgica acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue el 3-2 ante Senegal en la ronda de 32. Los belgas también golearon a Nueva Zelanda por 5-1 y a Túnez por 5-0 en un amistoso, lo que demuestra un potencial ofensivo considerable. Los empates ante Irán, con un 0-0, y ante Egipto, con un 1-1 en la fase de grupos, muestran que Garcia también sabe ser pragmático cuando la situación lo exige. En total, Bélgica ha marcado diez goles en sus últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 28 de marzo de 2026 en un amistoso, con Bélgica imponiéndose por 5-2. Antes de ese partido, los dos equipos se habían visto las caras en el Mundial de 2014, donde Bélgica también ganó, en aquella ocasión por 2-1 en la prórroga. El historial de los últimos cuatro enfrentamientos registrados arroja tres victorias para Bélgica y ninguna para Estados Unidos.

Clasificación

En la clasificación del Mundial 2026, Estados Unidos terminó la fase de grupos como líder del Grupo D, mientras que Bélgica hizo lo propio al frente del Grupo G.