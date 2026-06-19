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Cómo ver USA vs Australia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estados Unidos y Australia se miden en el Seattle Stadium en un partido del Grupo D del Mundial 2026 que llega cargado de tensión y expectativa real. Mauricio Pochettino busca consolidar el liderato del grupo ante la mirada de una afición local que ya vivió la euforia del debut.

Los estadounidenses llegan con la confianza de una goleada 4-1 sobre Paraguay en su primer partido, una actuación que dejó destellos de calidad individual y colectiva. Folarin Balogun estuvo afilado, Weston McKennie controló el centro del campo y Gio Reyna anotó un gol de categoría mundial que cambió la conversación sobre su papel en este equipo.

La semana, sin embargo, no ha transcurrido en silencio. Una sola palabra, "layup", pronunciada por un exjugador estadounidense para describir a Australia, encendió una guerra mediática transatlántica que ha dado a este partido una intensidad inusual para la fase de grupos. Harry Kewell respondió, Landon Donovan tomó sus propios dardos y el portero australiano Matt Ryan no se quedó atrás.

Tony Popovic llega a Seattle con argumentos propios. Los Socceroos abrieron su Mundial con una victoria 2-0 ante Turquía en Vancouver, un resultado limpio que mostró una defensa organizada y una transición rápida con Nestory Irankunda y Mohamed Toure como armas ofensivas. Australia no viene a especular.

Hay también historia reciente entre ambas selecciones. El amistoso de octubre pasado fue físico y combativo, y dejó a Christian Pulisic con un golpe que sus compañeros han comentado toda la semana. La duda sobre su disponibilidad plena ha sido el tema dominante en el campamento americano, aunque figura en el once proyectado.

Tim Weah pidió respeto al rival y mirar el cuadro grande. Sebastian Berhalter lo resumió con más filo: "Somos América, no nos dejamos amedrentar." Esa mezcla de calma y carácter define el estado de ánimo del equipo de Pochettino.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Mauricio Pochettino tiene previsto alinear a Matt Freese bajo palos, con una defensa formada por Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards y Alex Freeman. En el centro del campo se espera el trío compuesto por Malik Tillman, Weston McKennie y Tyler Adams, mientras que Christian Pulisic apoyará a Folarin Balogun y Sergino Dest en ataque. La aptitud física de Pulisic ha sido el foco de atención durante toda la semana, aunque el capitán americano aparece en el once proyectado. No hay bajas por lesión ni sanción confirmadas en el bando local.

Tony Popovic contará con Patrick Beach en portería, protegido por Jordan Bos, Alessandro Circati, Cameron Burgess y Harry Souttar en la línea defensiva. Jacob Italiano, Aiden O'Neill y Connor Metcalfe formarán el mediocampo, con Paul Okon-Engstler, Nestory Irankunda y Mohamed Toure liderando el ataque. Australia tampoco registra lesionados ni sancionados de cara al partido. Se añadirán novedades si las hubiera antes del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Estados Unidos llega con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue la contundente victoria 4-1 sobre Paraguay en el debut mundialista del 13 de junio, un partido que generó elogios genuinos. Antes de eso, el equipo cayó 1-2 ante Alemania en un amistoso, tras haber vencido 3-2 a Senegal la semana anterior. En total, los americanos han marcado diez goles y encajado ocho en esos cinco partidos, una cifra que refleja capacidad ofensiva con margen de mejora defensiva.

Australia presenta una forma más sólida: tres victorias, un empate y una derrota en el mismo período. Su último partido fue la victoria 2-0 ante Turquía el 14 de junio, precedida por un empate 1-1 con Suiza en amistoso. Los Socceroos también golearon 5-1 a Curazao en marzo y se impusieron 1-0 a Camerún en esa misma ventana. Su única derrota en este tramo fue un 0-1 ante México. El equipo de Popovic ha mantenido la portería a cero en dos de los cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

USA Últimos partidos AUS 2 Victorias 0 Empates 0 Victorias USA 2 - 1 Australia

Australia 1 - 3 USA 5 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 2/2

Los dos selecciones se han enfrentado dos veces en el registro disponible, con victoria estadounidense en ambas ocasiones. El duelo más reciente tuvo lugar el 15 de octubre de 2025 en un amistoso, con triunfo de Estados Unidos por 2-1 en un partido físico que dejó huella en ambos equipos. El anterior antecedente data de junio de 2010, cuando Australia recibió a los americanos y perdió 1-3. En el global de estos dos encuentros, Estados Unidos ha marcado cinco goles y encajado dos.

Clasificación

En el Grupo D del Mundial, Estados Unidos ocupa la primera posición, con Australia en segundo lugar antes de este segundo turno de partidos.