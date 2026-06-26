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Cómo ver Uruguay vs España en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Uruguay y España se puede ver en directo a través de los siguientes canales de TV y plataformas de streaming disponibles en tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Uruguay y España se miden este viernes 26 de junio en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara, en el partido decisivo del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro arranca a las 19:00 ET y promete ser uno de los cierres de grupo más tensos de la fase de clasificación.

España llega como líder del grupo tras una goleada contundente: cuatro goles sin respuesta ante Arabia Saudí en Atlanta. Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto 10 y Mikel Oyarzabal firmó un doblete antes del descanso para dejar el partido sentenciado. Luis de la Fuente tiene a su equipo en modo de crucero, con cuatro puntos y clasificación prácticamente garantizada.

Uruguay, en cambio, atraviesa una situación mucho más comprometida. Marcelo Bielsa no ha podido sacar más de un punto en ninguno de sus dos partidos: empate 1-1 ante Arabia Saudí y empate 2-2 ante Cabo Verde, un resultado que el propio técnico calificó como producto de una actuación "altamente desorganizada". La Celeste necesita ganar para asegurar su pase a los octavos de final.

El duelo enfrenta dos estilos bien definidos. España controla el balón con precisión y explota los espacios con velocidad a través de sus extremos. Uruguay presiona alto, ataca en transición y cuenta con Federico Valverde como motor en el mediocampo. Darwin Núñez espera su oportunidad desde el banquillo tras no haber sido titular en los dos primeros partidos.

Ambos equipos conocen lo que se juegan. Una victoria uruguaya los catapulta a cinco puntos y les da el control de su destino. Un triunfo español los eleva a siete y los convierte en ganadores del grupo. Un empate deja a España clasificada con comodidad y a Uruguay dependiendo de los resultados paralelos.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, no ha confirmado alineación titular y no hay lesionados ni sancionados registrados en la convocatoria de La Celeste de cara a este partido. Se esperan novedades más cercanas al inicio del encuentro.

España tampoco tiene bajas confirmadas en este momento. Luis de la Fuente no ha anunciado su once inicial y no consta ningún problema físico ni sanción en el grupo. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 4 Ronald Araújo

10 G. De Arrascaeta Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Uruguay llega al partido con un balance de cero victorias, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, con cinco goles a favor y cinco en contra. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Cabo Verde en la segunda jornada del Mundial, donde remontaron un 0-1 para ponerse 2-1 antes de encajar el gol del empate en el minuto 60. Antes de eso, igualaron 1-1 con Arabia Saudí en el debut. El punto más bajo del ciclo fue la derrota por 5-1 ante Estados Unidos en noviembre de 2025.

España presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con seis goles marcados y uno encajado. La goleada 4-0 ante Arabia Saudí es su resultado más reciente y el más rotundo de la serie. Antes del torneo, encadenaron dos partidos sin goles encajados frente a Egipto e Irak, y arrancaron el Mundial con un empate 0-0 ante Cabo Verde. La única derrota del período fue un amistoso ante Colombia en marzo de 2024.

Historial de Enfrentamientos Directos

URU Últimos partidos ESP 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias España 3 - 1 Uruguay

España 2 - 0 Uruguay 1 Goles marcados 5 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los registros disponibles recogen dos enfrentamientos entre ambas selecciones, ambos en partidos amistosos. El más reciente tuvo lugar el 6 de febrero de 2013, con victoria de España por 3-1. El anterior se disputó el 17 de agosto de 2005 y también lo ganó España, en aquella ocasión por 2-0. En los dos partidos registrados, España ha marcado cinco goles y encajado uno.

Clasificación

En la tabla del Grupo H de la Copa del Mundo, España ocupa la primera posición y Uruguay se sitúa en segundo lugar antes de la última jornada.