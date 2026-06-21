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Cómo ver Uruguay vs Cabo Verde en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Uruguay y Cabo Verde se puede ver en directo a través de los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming disponibles en Argentina. A continuación se detallan todas las opciones para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Uruguay y Cabo Verde se enfrentan en el Miami Stadium en un duelo del Grupo H que puede definir el rumbo de ambas selecciones en la Copa del Mundo 2026. La Celeste necesita una victoria para consolidar su liderato, mientras que los Tubarões Azuis buscan repetir la hazaña que les dio su primer punto en la historia del torneo.

Marcelo Bielsa llega al partido con su equipo en lo alto del Grupo H, pero con la presión de no haber convencido del todo. Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudí en su debut y acumula tres empates consecutivos en sus últimas tres salidas, lo que refleja cierta falta de contundencia ofensiva que Bielsa deberá corregir.

Enfrente, Cabo Verde protagonizó uno de los momentos más comentados de la primera jornada al empatar sin goles con España. El portero Vozinha, de 40 años, fue el héroe de ese partido con una actuación impecable que dejó sin palabras al mundo del fútbol. Su historia personal, marcada por la ausencia de su familia en las gradas, añade una carga emocional única a esta selección.

Para los de Bubista, el técnico que ganó el premio al Mejor Entrenador Africano del año en 2025, este partido representa la oportunidad de avanzar a la siguiente fase por primera vez en su historia. El sistema defensivo y las transiciones rápidas que caracterizan al equipo africano serán puestos a prueba ante la solidez táctica uruguaya.

La Celeste, por su parte, tiene en Federico Valverde su motor creativo, y Bielsa buscará que el mediocampista madridista marque las diferencias ante una defensa de Cabo Verde que ha demostrado ser más que competente contra rivales de primer nivel.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, en qué canal se transmite y cuál es el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Uruguay llega al partido bajo la dirección de Marcelo Bielsa. El cuerpo técnico no ha confirmado un once probable, y en este momento no hay lesionados ni sancionados registrados en la plantilla. Se espera que la información se complete a medida que se acerque el inicio del partido.

Cabo Verde, dirigida por Bubista, tampoco presenta bajas confirmadas ni sanciones de cara a este encuentro. El once titular no ha sido anunciado oficialmente. Se añadirán novedades sobre el estado del equipo antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 4 Ronald Araújo

10 G. De Arrascaeta Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Uruguay llega al partido con un registro de tres empates y una derrota en sus últimas cinco salidas, sin ninguna victoria en ese tramo. La Celeste igualó 1-1 con Arabia Saudí en su debut mundialista el 15 de junio, y antes de eso encadenó empates ante Argelia (0-0) e Inglaterra (1-1) en partidos amistosos de marzo. El dato más llamativo de la racha es la derrota por 5-1 ante Estados Unidos en noviembre de 2025, que evidenció una fragilidad defensiva puntual. En total, Uruguay marcó tres goles y recibió ocho en ese período de cinco partidos.

Cabo Verde presenta una imagen más positiva, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco salidas. Los Tubarões Azuis arrancaron el Mundial con un empate sin goles ante España el 15 de junio, y llegaron al torneo en gran estado de forma tras golear a Bermudas (3-0) y Serbia (3-0) en amistosos de mayo y junio. La única nota negativa fue la derrota por 4-2 ante Chile en marzo. En total, el equipo africano anotó siete goles y encajó cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran antecedentes previos entre Uruguay y Cabo Verde. Este partido del 21 de junio de 2026 en Miami será el primero en la historia entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo H de la Copa del Mundo, Uruguay ocupa la primera posición, mientras que Cabo Verde se encuentra en el cuarto lugar tras la primera jornada.