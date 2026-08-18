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Copa Libertadores - 1/8 18 ago 2026 - 20:30

Cómo ver Universidad Católica vs Estudiantes en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Universidad Católica y Estudiantes se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium. Las opciones de canal de TV y transmisión online están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Universidad Católica y Estudiantes se vuelven a encontrar en la Copa Libertadores, esta vez con los chilenos recibiendo al conjunto argentino en un duelo de fase de grupos con implicaciones directas en la tabla.

Daniel Garnero dirige a un equipo de Universidad Católica que lidera el Grupo D, aunque su forma reciente en el fútbol doméstico no ha sido del todo convincente. La Católica lleva resultados dispares en la Primera División chilena, con una derrota 3-0 ante Deportes Concepción en agosto que contrasta con la victoria 2-0 sobre Cobresal días después.

Estudiantes, por su parte, llega a este partido con la confianza de haber sumado un punto en el encuentro de ida entre ambos equipos, un empate 1-1 en La Plata el 12 de agosto. Sin embargo, el equipo de Alexander Medina atraviesa un momento complicado en la Liga Profesional argentina, donde ha encadenado resultados negativos en las últimas semanas.

El conjunto platense perdió 2-0 ante Deportivo Riestra y cayó 1-0 frente a Boca Juniors en agosto, lo que pone en evidencia las dificultades que Medina enfrenta para estabilizar al equipo a nivel doméstico. La Copa Libertadores se ha convertido en el refugio competitivo del club en este tramo de la temporada.

Estudiantes ocupa el segundo lugar del Grupo A, mientras que Universidad Católica encabeza el Grupo D. Ambos equipos tienen motivos concretos para buscar los tres puntos en este partido.

El empate del encuentro anterior entre estos dos clubes deja la eliminatoria abierta y añade peso a cada decisión táctica que tomen Garnero y Medina. Quien logre imponer su juego esta noche tendrá una ventaja significativa en la lucha por avanzar en el torneo continental.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y la transmisión online disponible.

Noticias del equipo y escuadras

Daniel Garnero dirige a Universidad Católica sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni sanciones en el plantel de cara a este partido. No se ha publicado un once titular probable y la información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

En el caso de Estudiantes, Alexander Medina tampoco cuenta con un once confirmado a esta hora. No hay jugadores reportados como lesionados ni suspendidos en el equipo argentino. Cualquier novedad sobre ambas plantillas se añadirá antes del inicio del partido.

Forma

Universidad Católica acumula un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Estudiantes en la Copa Libertadores el 12 de agosto. En ese mismo período, el equipo chileno venció 2-0 a Cobresal en la Primera División, aunque también sufrió una derrota por 3-0 ante Deportes Concepción y cayó 4-0 ante San Luis en copa. Un empate 3-3 con La Serena completa la secuencia, un resultado que refleja tanto la capacidad goleadora del equipo como su fragilidad defensiva.

Estudiantes llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La victoria más reciente fue un contundente 4-0 sobre Gimnasia LP en la Liga Profesional el 15 de agosto. Antes de eso, el equipo de Medina empató 1-1 con Universidad Católica en la Copa Libertadores, perdió 2-0 ante Deportivo Riestra y cayó 1-0 frente a Boca Juniors. Su otra victoria en este tramo fue un 3-0 ante Defensa y Justicia el 1 de agosto.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 1 0 Copa Libertadores Estudiantes EST 1 Universidad Católica UCA 1 F 1 Goles marcados 1 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único antecedente reciente disponible entre Universidad Católica y Estudiantes es el empate 1-1 registrado el 12 de agosto de 2026 en la Copa Libertadores, con Estudiantes como local. Ese resultado deja la eliminatoria igualada antes de este partido y convierte el encuentro en Santiago en determinante para los intereses de ambos clubes en el torneo.

Clasificación

En la Copa Libertadores, Universidad Católica lidera el Grupo D, mientras que Estudiantes ocupa el segundo puesto del Grupo A.