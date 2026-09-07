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Liga Profesional - Jornada 8 7 sept 2026 - 20:15

Cómo ver Union vs Instituto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Unión e Instituto se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. Las opciones de transmisión para tu región están detalladas a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Unión e Instituto se miden en un duelo de Liga Profesional con implicancias directas en la tabla del Clausura Grupo A. El líder del grupo visita Santa Fe con la intención de sostener su ventaja en lo alto de la clasificación.

Instituto llega en un momento de solidez. Diego Flores conduce a un equipo que ganó tres de sus últimos cinco partidos en la Liga Profesional, con victorias ante Gimnasia Mendoza y Central Córdoba de Santiago, y viene de superar a San Lorenzo 1-0 en su última presentación como visitante.

Unión, en cambio, atraviesa una racha más irregular. El equipo de Leonardo Carol Madelon suma tres victorias en sus últimos cinco encuentros, pero también acumula dos derrotas recientes, incluyendo una caída ante San Lorenzo y otra frente a Central Córdoba de Santiago.

El historial entre ambos favorece a Instituto en los últimos años. Los de Córdoba ganaron los dos encuentros más recientes en este cruce y llegan con confianza al estadio de Unión.

En el Clausura Grupo A, Instituto ocupa el primer puesto mientras Unión se ubica octavo, lo que le da al visitante una motivación extra para sumar de a tres lejos de casa.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo: canal de TV, opciones de streaming y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En Unión, Leonardo Carol Madelon no registra bajas por lesión ni suspensiones confirmadas de cara al partido. El técnico no ha dado a conocer su once probable y se esperan novedades más cerca del inicio del encuentro.

Instituto tampoco presenta inconvenientes en su plantel. Diego Flores cuenta con todos sus jugadores disponibles y no hay lesionados ni suspendidos reportados para este compromiso.

Forma

Unión llega con tres victorias, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue un triunfo 4-1 ante Sarmiento el 28 de agosto, y también venció 3-1 a Aldosivi como visitante. Sin embargo, perdió ante San Lorenzo (0-1) y ante Central Córdoba de Santiago (1-2) en ese mismo período. El equipo convirtió nueve goles y recibió cinco en esos cinco encuentros.

Instituto acumula cuatro victorias y un empate entre sus últimas cinco presentaciones en todas las competencias. El resultado más reciente fue un triunfo 1-0 sobre San Lorenzo en la Liga Profesional. Antes de eso, igualó 0-0 con Atlético Tucumán y ganó ante Central Córdoba de Santiago y Gimnasia Mendoza. El equipo convirtió tres goles y no recibió ninguno en sus últimas tres salidas ligueras.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de marzo de 2026 en la Liga Profesional, con Instituto como local, y terminó con victoria de Unión por 2-1. En los últimos cinco cruces entre sí, Unión registra dos victorias, Instituto dos, y hay un empate. El único resultado igualado fue el 0-0 del 14 de febrero de 2025 en Santa Fe.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Instituto marcha primero y Unión se ubica octavo. En el Apertura Grupo A, ambos equipos comparten la octava posición.