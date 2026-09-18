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Union vs Independiente: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

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Union recibe a Independiente en un partido de Liga Profesional que llega en un momento delicado para ambos equipos. El conjunto local busca recuperarse tras una derrota que cortó una racha positiva, mientras el visitante intenta consolidar su posición en la tabla. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Liga Profesional - Jornada 10

Cómo sintonizar el Union vs Independiente

El partido entre Union e Independiente se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

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Acerca del encuentro

Leonardo Madelon conduce a Union en un momento de transición. El equipo venía de tres victorias consecutivas en la Liga Profesional, pero cayó 2-1 ante Talleres el 12 de septiembre, un resultado que frenó el impulso que traía el conjunto santafesino.

Jadson Viera, al frente de Independiente, llega con señales más alentadoras. El equipo de Avellaneda igualó 1-1 con San Lorenzo en su última presentación y viene de una victoria 1-0 ante Central Córdoba de Santiago, lo que le da cierta estabilidad antes de este compromiso como visitante.

En la tabla del Clausura Grupo A, Union aparece séptimo e Independiente quinto, lo que convierte este partido en un duelo directo entre equipos que pelean por posicionarse mejor en la zona alta del grupo.

El historial reciente entre ambos clubes suma atractivo al encuentro. Los últimos antecedentes muestran resultados dispares que no permiten sacar conclusiones claras sobre quién parte con ventaja.

Noticias de los equipos y escuadras

Union contra Independiente alineaciones probables

Manager

  • Leonardo Carol Madelon

Leonardo Madelon dirige a Union para este encuentro. Por el momento no hay información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en el plantel local, y no se ha dado a conocer el once probable. Las novedades se actualizarán antes del inicio del partido.

Jadson Viera conduce a Independiente en este partido. Tampoco hay detalles confirmados sobre bajas por lesión o sanción en el equipo visitante, y el once proyectado aún no fue anunciado. Se agregarán actualizaciones a medida que estén disponibles.

Forma

UNI

UNI - Formulario

SAN
L1-0
ALD
W1-3
SAR
W4-1
INS
W3-2
TAL
L2-1
Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
IND

IND - Formulario

LAN
W1-3
INR
D0-0
GIM
L0-3
CEC
W0-1
SAN
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Union llega con un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante Talleres el 12 de septiembre, que interrumpió una racha de tres triunfos consecutivos que incluía un 3-2 sobre Instituto y un 4-1 ante Sarmiento. En esos cinco partidos, el equipo de Madelon marcó once goles y recibió seis.

Independiente suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. La más reciente fue un empate 1-1 ante San Lorenzo el 13 de septiembre, mientras que antes había vencido 1-0 a Central Córdoba de Santiago. El equipo de Viera convirtió cinco goles y concedió cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

UnionEmpateIndependiente
1
1
3
Copa
Union badge
Union
UNI
0
Independiente badge
Independiente
IND
2
F
Liga Profesional
Independiente badge
Independiente
IND
4
Union badge
Union
UNI
4
F
Liga Profesional
Independiente badge
Independiente
IND
3
Union badge
Union
UNI
0
F
Liga Profesional
Union badge
Union
UNI
3
Independiente badge
Independiente
IND
0
F
Liga Profesional
Union badge
Union
UNI
0
Independiente badge
Independiente
IND
1
F
7Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

El antecedente más reciente entre estos clubes fue en Copa el 22 de mayo de 2026, cuando Independiente venció a Union 2-0 como visitante. Antes de eso, ambos igualaron 4-4 en un partido de Liga Profesional disputado en marzo de 2026 con Independiente como local. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, Independiente acumula tres victorias por una de Union, con un empate.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Union ocupa la séptima posición e Independiente se ubica quinto. En el Apertura Grupo A, Union es octavo e Independiente está quinto.

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