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World Cup - Copa del Mundo - Grupo D Los Angeles Stadium

Cómo ver Turquía vs USA en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Turquía y Estados Unidos se puede seguir en directo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming disponibles en tu región.

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Estados Unidos y Turquía se miden este jueves en el Los Angeles Stadium de Inglewood en el cierre del Grupo D del Mundial 2026, con contextos completamente opuestos para ambas selecciones.

La selección estadounidense llega como líder indiscutido del grupo tras golear 4-1 a Paraguay y vencer 2-0 a Australia. Mauricio Pochettino ya tiene asegurado el primer puesto y el pase a la Ronda de 32, por lo que el partido representa una oportunidad para administrar cargas y preparar el equipo para la fase eliminatoria.

Turquía, en cambio, llega eliminada y sin nada en juego más que el orgullo. Las derrotas ante Australia (2-0) y Paraguay (1-0) sellaron su suerte antes de este último partido. El regreso turco al Mundial, muy esperado tras su ausencia en Qatar 2022, se cerró sin un solo gol anotado en competición oficial.

El entrenador Vincenzo Montella tiene el respaldo de la Federación Turca de Fútbol a pesar de la eliminación, pero enfrenta el desafío de terminar el torneo con algo positivo. Jugadores como Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu y Kenan Yıldız están disponibles y se espera que Montella los utilice para intentar romper su sequía goleadora en el torneo.

Por el lado americano, Pochettino tiene decisiones importantes por tomar. Cuatro jugadores con tarjeta amarilla, incluyendo a Folarin Balogun y Tyler Adams, no partirán de inicio para evitar una suspensión en los octavos de final. Christian Pulisic, quien se perdió el partido ante Australia por una lesión en el gemelo, ha regresado a los entrenamientos y podría tener minutos.

Balogun ha sido uno de los grandes protagonistas del torneo hasta ahora, situándose entre los líderes de la tabla de goleadores junto a nombres como Messi, Mbappé y Haaland. Su impacto ha generado interés de clubes europeos y ha disparado las ventas de su camiseta en Estados Unidos.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, la hora de inicio y los canales de transmisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Vincenzo Montella tiene a sus principales figuras disponibles para este último partido. El XI proyectado para Turquía incluye a Ugurcan Cakir bajo los palos, una línea defensiva con Mert Muldur, Abdülkerim Bardakci, Merih Demiral y Ferdi Kadioglu, y un mediocampo liderado por Hakan Çalhanoğlu e Ismail Yuksek. En ataque, Arda Güler y Kenan Yıldız acompañarán a Can Uzun y Deniz Gul. No hay lesionados ni suspendidos confirmados en el bando turco.

Por parte de Estados Unidos, Pochettino presentará un once con varias novedades obligadas. Matt Turner, Mark McKenzie, Max Arfsten, Joseph Scally y Auston Trusty forman la línea defensiva proyectada, mientras que Giovanni Reyna, Malik Tillman, Alex Zendejas y Timothy Weah tienen opciones de aparecer desde el inicio. Sebastian Berhalter y Haji Wright completan el XI proyectado. No hay lesionados ni suspendidos confirmados en la lista oficial, aunque se espera que los jugadores con tarjeta amarilla sean preservados para la siguiente ronda.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Turquía llega con un balance de una victoria, cero empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Paraguay en el Mundial, precedida por otra caída 2-0 frente a Australia. En ese tramo de cinco partidos, los turcos anotaron cuatro goles y encajaron tres, con la victoria más destacada siendo un contundente 4-0 ante Macedonia del Norte en partido amistoso. Los dos tropiezos consecutivos en la fase de grupos reflejan las dificultades del equipo de Montella en este torneo.

Estados Unidos presenta tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue el 2-0 ante Australia en el Mundial, que siguió al 4-1 sobre Paraguay en el debut. En ese período, el equipo de Pochettino marcó diez goles y encajó seis. Las dos victorias consecutivas con portería a cero en el grupo representan el mejor tramo de este ciclo, aunque previamente cayeron 2-1 ante Alemania en un amistoso previo al torneo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en junio de 2025, cuando Turquía se impuso 2-1 a Estados Unidos en un partido amistoso. Antes de ese resultado, los americanos habían ganado los dos precedentes: un 2-1 en junio de 2014 y otro 2-1 en mayo de 2010, ambos también en condición de local. En los tres enfrentamientos registrados, el marcador global favorece levemente a Estados Unidos, aunque Turquía se lleva la victoria más reciente.

Clasificación

En la tabla del Grupo D del Mundial, Estados Unidos lidera en la primera posición, mientras que Turquía se encuentra en el último lugar, cuarta posición, ya eliminada del torneo.