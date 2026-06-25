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World Cup - Copa del Mundo - Grupo F Kansas City Stadium

Cómo ver Túnez vs Holanda en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de TV y las opciones de transmisión en línea para ver Túnez vs Holanda en directo se detallan a continuación.

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Túnez y Holanda se enfrentan este jueves 25 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, en el cierre del Grupo F del Mundial 2026. Es el último partido de ambas selecciones en la fase de grupos, aunque las circunstancias no podrían ser más distintas.

La Oranje llega al partido con la confianza por las nubes. Ronald Koeman tiene a su equipo funcionando como una máquina tras golear 5-1 a Suecia en Houston, una actuación en la que Cody Gakpo fue el motor creativo y Denzel Dumfries resultó imparable por la banda derecha. Con ese resultado, Holanda ya tiene asegurado el pase a la siguiente ronda y solo necesita evitar una derrota abultada para terminar primera de grupo.

Para Túnez, en cambio, este partido no tiene ninguna implicación en la clasificación. Las Águilas de Cartago fueron eliminadas tras encajar cinco goles ante Suecia y cuatro ante Japón, quedando fuera del Mundial en fase de grupos por séptima vez consecutiva. La debacle ante Suecia también le costó el puesto al seleccionador Sabri Lamouchi, con Hervé Renard tomando el relevo de forma interina.

Renard intentará organizar a sus jugadores para cerrar la participación con dignidad. El capitán Ellyes Skhiri y el mediapunta Hannibal Mejbri serán los encargados de dar algo de vida ofensiva a un equipo que ha marcado apenas un gol en sus dos partidos mundialistas.

Por el lado holandés, Virgil van Dijk lidera una defensa sólida y experimentada, mientras Frenkie de Jong dicta el ritmo desde el centro del campo. El tridente ofensivo, con Gakpo y Brian Brobbey como referencias, buscará sumar más goles antes de encarar la fase eliminatoria.

La diferencia de motivación entre ambos equipos es evidente. Holanda parte como favorita clara, aunque la organización táctica que caracteriza a los equipos de Renard podría complicar la tarde a los neerlandeses.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Túnez vs Holanda en directo, incluyendo canal de TV, transmisión en línea y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Hervé Renard dirige a Túnez de forma interina tras la destitución de Sabri Lamouchi. El once proyectado incluye a Aymen Dahmen bajo palos; Ali Abdi, Montassar Talbi, Yan Valery y Omar Rekik en defensa; Rani Khedira, Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri y Khalil Ayari en el mediocampo; y Elias Saad y Hazem Mastouri en ataque. No hay lesionados ni sancionados confirmados en estos momentos.

Ronald Koeman mantiene el bloque que goleó a Suecia. El once proyectado sitúa a Bart Verbruggen en portería; Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk y Denzel Dumfries en defensa; Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch y Frenkie de Jong en el centro del campo; y Donyell Malen, Cody Gakpo y Brian Brobbey en la línea delantera. Tampoco hay bajas confirmadas por lesión o sanción en el bando neerlandés.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Túnez llega al partido en un estado de forma preocupante, con cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota 0-4 ante Japón en el Mundial el 21 de junio, precedida por la caída 1-5 ante Suecia el 15 de junio en la misma competición. Antes del torneo, los tunecinos perdieron 0-5 ante Bélgica en un amistoso el 6 de junio y 0-1 ante Austria el 1 de junio. Su único resultado positivo en ese tramo fue un empate sin goles frente a Canadá. En total, Túnez ha marcado un solo gol y ha encajado 15 en esos cinco partidos.

Holanda presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la contundente victoria 5-1 ante Suecia el 20 de junio, tras el empate 2-2 con Japón el 14 de junio en el debut mundialista. En los amistosos previos al torneo, los neerlandeses vencieron 2-1 a Uzbekistán el 8 de junio y cayeron 0-1 ante Argelia el 3 de junio. Un empate 1-1 con Ecuador completa la serie. En esos cinco partidos, la Oranje ha anotado 11 goles y ha concedido seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

TUN Último partidos HOL 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Túnez 1 - 1 Holanda 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente registrado entre ambas selecciones data del 11 de febrero de 2009, cuando el partido amistoso entre Túnez y Holanda terminó con empate a uno, con Túnez como equipo local. Con un solo encuentro en el historial disponible, no es posible extraer ninguna tendencia del cara a cara entre estas dos selecciones.

Clasificación

En el Grupo F de la Copa del Mundo 2026, Holanda ocupa la primera posición, mientras que Túnez se encuentra cuarta y ya eliminada del torneo.