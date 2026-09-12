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Liga Profesional
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Tigre vs Rosario Central: cómo ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Tigre vs Rosario Central
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Tigre recibe a Rosario Central en la Liga Profesional en un duelo que ambos equipos necesitan aprovechar para mejorar su posición en el Apertura. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Liga Profesional - Jornada 9

Cómo sintonizar el Tigre vs Rosario Central

El partido entre Tigre y Rosario Central se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina.

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Acerca del encuentro

Los locales llegan con Diego Dabove en el banco y vienen de una derrota ante Gimnasia LP por 2-1 en su último compromiso liguero. Tigre no atraviesa su mejor momento, aunque rescató un empate ante Barracas Central en la fecha anterior.

Rosario Central, dirigido por Jorge Almiron, sumó un punto importante en el Clásico Rosarino ante Newell's Old Boys, donde el partido terminó 1-1. Ese resultado llega después de una racha irregular que incluyó caídas ante Gimnasia LP y Corinthians en Copa Libertadores.

El conjunto auriazul ha mostrado cierta solidez ofensiva en los últimos encuentros, aunque la irregularidad defensiva sigue siendo una preocupación para Almiron de cara a este partido.

Ambos equipos comparten la quinta posición en el Clausura Grupo B, lo que le da a este enfrentamiento un peso adicional en la lucha por los puestos de privilegio.

Noticias de los equipos y escuadras

Tigre contra Rosario Central alineaciones probables

Manager

  • D. Dabove

Diego Dabove no ha confirmado el equipo titular de Tigre para este partido. Por el momento no hay información disponible sobre lesionados o suspendidos en el plantel local, y se esperan novedades antes del inicio del encuentro.

En el caso de Rosario Central, Jorge Almiron tampoco ha dado a conocer la alineación ni reportado bajas por lesión o suspensión. Los detalles de ambos planteles se actualizarán cuando estén disponibles.

Forma

TIG

TIG - Formulario

ALD
D0-0
CAT
L2-1
CEC
W2-1
BAC
D0-0
GIM
L2-1
Gol marcado (encajado)
4/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ROS

ROS - Formulario

BAC
W0-1
COR
L1-0
TAL
D2-2
GIM
L1-2
NEW
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Tigre llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante Gimnasia LP en la Liga Profesional el 5 de septiembre. Antes de eso, el equipo igualó 0-0 con Barracas Central y venció 2-1 a Central Córdoba de Santiago. Tigre anotó cinco goles y recibió cinco en ese tramo.

Rosario Central acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El empate más reciente fue el 1-1 ante Newell's Old Boys el 6 de septiembre en la Liga Profesional. En ese período también cayeron 1-2 ante Gimnasia LP y 1-0 ante Corinthians en Copa Libertadores. El equipo convirtió cinco goles y concedió seis en esas cinco fechas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TigreEmpateRosario Central
2
3
0
Liga Profesional
Rosario Central badge
Rosario Central
ROS
1
Tigre badge
Tigre
TIG
1
F
Liga Profesional
Rosario Central badge
Rosario Central
ROS
1
Tigre badge
Tigre
TIG
1
F
Liga Profesional
Tigre badge
Tigre
TIG
2
Rosario Central badge
Rosario Central
ROS
2
F
Liga Profesional
Tigre badge
Tigre
TIG
3
Rosario Central badge
Rosario Central
ROS
1
F
Copa de la Liga Profesional
Tigre badge
Tigre
TIG
2
Rosario Central badge
Rosario Central
ROS
0
F
9Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron4/5

El último enfrentamiento entre estos equipos tuvo lugar el 3 de mayo de 2026 en la Liga Profesional, con Rosario Central como local, y terminó 1-1. En los cinco partidos más recientes entre ambos, Tigre registra dos victorias por ninguna de Rosario Central, con dos empates y un triunfo auriazul, acumulando diez goles a favor y seis en contra como local en ese historial.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Tigre y Rosario Central comparten la quinta posición. En el Apertura Grupo B, Rosario Central ocupa el cuarto lugar mientras que Tigre se ubica décimo.

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