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Copa Sudamericana - 1/16 28 jul 2026 - 18:00

Cómo ver Tigre vs Nacional en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y streaming en directo para seguir este partido de Copa Sudamericana se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Tigre recibe a Nacional en la Copa Sudamericana, con Diego Dabove buscando consolidar el liderato del grupo en casa tras una actuación contundente en el partido de ida.

El conjunto argentino llega con la confianza de haber goleado 3-0 a los uruguayos en Montevideo apenas días atrás. Ese resultado posicionó a Tigre segundo en el Grupo A y convierte este encuentro en una oportunidad para afianzar su clasificación.

Nacional, dirigido por Jorge Bava, atraviesa un momento complicado. Los tricolores no han podido encontrar regularidad ni en la Primera División de Uruguay ni en el plano continental, y llegan con la necesidad de revertir una dinámica negativa.

El equipo uruguayo acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. La caída por 1-2 ante Montevideo Wanderers en el torneo local fue la más reciente, y la goleada encajada en la ida pesa sobre el vestuario de Bava.

Para Tigre, en cambio, el panorama es más alentador a pesar de la irregularidad doméstica. La Copa Sudamericana ha sido su escaparate esta temporada, y Dabove querrá que su equipo confirme esa superioridad ante su propia afición.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido de Copa Sudamericana en directo, incluyendo canales de televisión y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Diego Dabove no ha confirmado convocatoria ni once probable para Tigre de cara a este partido. No hay lesiones ni sanciones reportadas en el bando local, y las novedades se actualizarán conforme se acerque el pitido inicial.

Jorge Bava tampoco ha dado a conocer la lista de Nacional. El técnico uruguayo no tiene bajas confirmadas por lesión ni suspensión, y la información del equipo se completará en las horas previas al encuentro.

Forma

Tigre presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en la Liga Profesional el 25 de julio. La referencia más positiva de esa racha es la goleada 3-0 sobre Nacional en la Copa Sudamericana el 21 de julio. En sus cinco últimos encuentros, el equipo de Dabove anotó seis goles y encajó cuatro.

Nacional acumula una victoria, un empate y tres derrotas en el mismo período. La derrota más reciente llegó el 17 de julio ante Montevideo Wanderers por 1-2 en la Primera División. El único triunfo de la serie fue un 2-1 ante Juventud de las Piedras. Los tricolores marcaron tres goles y recibieron seis en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 1 0 0 Copa Sudamericana Nacional NAC 0 Tigre TIG 3 F 3 Goles marcados 0 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

El único antecedente disponible entre ambos equipos es el partido de ida de esta misma eliminatoria. Nacional recibió a Tigre el 21 de julio de 2026 en la Copa Sudamericana y cayó por 0-3, con los argentinos dominando de principio a fin. No hay más encuentros registrados entre estos dos clubes en el historial disponible.

Clasificación

Grp. A Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 CSD Macara DMA 6 2 4 0 6 3 +3 10 D D D W W 2 Tigre TIG 6 2 3 1 8 5 +3 9 W D D W L 3 América de Cali AMC 6 2 3 1 6 5 +1 9 D D W L W 4 Alianza Atlético ALA 6 0 2 4 2 9 -7 2 L D L L L Clasificación para la próxima etapa

En el Grupo A de la Copa Sudamericana, Tigre ocupa la segunda posición. La ubicación de Nacional en la tabla del grupo no está confirmada en los datos disponibles.