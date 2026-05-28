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Cómo ver Tigre vs Alianza Atletico en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para ver Tigre vs Alianza Atlético están disponibles a continuación. El partido puede seguirse en Argentina a través de Disney+ Premium.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Tigre recibe a Alianza Atlético en un partido del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto argentino busca romper una racha sin victorias, mientras que el club peruano llega con la necesidad de sumar puntos para mantenerse con vida en la competencia.

Diego Dabove conduce a Tigre desde el banco, y su equipo llega a este partido sin ganar en sus últimos cuatro compromisos. El empate 1-1 ante América de Cali en la fecha anterior de la Sudamericana los mantiene terceros en el grupo, pero sin la solidez necesaria para aspirar a más.

Alianza Atlético, dirigido por Federico Urciuoli, llega desde Sullana ocupando el cuarto lugar del grupo. Los peruanos vienen de igualar sin goles ante CSD Macara en su última salida continental, un resultado que hace más urgente la necesidad de ganar en esta visita a Argentina.

El único antecedente entre ambos equipos en los datos disponibles terminó 1-1, con Alianza Atlético como local en abril de este año. Ese resultado dejó la serie equilibrada y convierte este segundo encuentro en un duelo completamente abierto.

Tigre no atraviesa su mejor momento, pero jugar en casa en competencias continentales ha sido un factor a su favor. El problema es que su tendencia a empatar en lugar de ganar les ha costado puntos valiosos en la tabla.

Para Alianza Atlético, la situación es clara: necesitan ganar. Una derrota aquí complicaría seriamente sus posibilidades de avanzar desde el Grupo A.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Tigre vs Alianza Atlético en vivo, incluyendo canal de TV y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Tigre, dirigido por Diego Dabove, no cuenta con información confirmada sobre lesionados o suspendidos de cara a este partido, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. El cuerpo técnico de Alianza Atlético, con Federico Urciuoli al mando, se encuentra en la misma situación: sin novedades sobre bajas ni alineación prevista. La información de ambos equipos se actualizará a medida que se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Tigre llega con un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante América de Cali en la Copa Sudamericana, y su mejor actuación en ese tramo fue el triunfo 2-0 sobre ese mismo rival a principios de mayo. La única derrota llegó ante Sarmiento por 1-0 en la Liga Profesional. En total, el equipo de Dabove anotó siete goles y recibió cinco en esos cinco encuentros.

Alianza Atlético suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones. El empate 1-1 ante FC Cajamarca fue su resultado más reciente en liga, mientras que en la Sudamericana igualaron sin goles con CSD Macara. Las dos derrotas incluyen una caída 2-0 ante América de Cali en la fase de grupos. El equipo peruano convirtió cuatro goles y encajó cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

TIG Último partidos ALA 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Alianza Atletico 1 - 1 Tigre 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único encuentro registrado entre Tigre y Alianza Atlético tuvo lugar el 8 de abril de 2026 en la Copa Sudamericana, con Alianza Atlético como local. El partido terminó 1-1, dejando el historial directo completamente igualado antes de este segundo duelo entre ambos clubes.

Clasificación

En el Grupo A de la Copa Sudamericana, Tigre ocupa la tercera posición y Alianza Atlético la cuarta, con ambos equipos necesitando mejorar su ubicación para aspirar a la clasificación.