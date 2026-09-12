Talleres recibe a Union en la Liga Profesional en un partido que ambos equipos necesitan ganar por distintas razones. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 9 12 sept 2026 - 19:00

Cómo sintonizar el Talleres vs Union

El partido se puede ver en vivo por Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

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Acerca del encuentro

Jorge Sampaoli atraviesa uno de los momentos más difíciles de su ciclo en Talleres. El equipo cordobés no gana desde el 3 de agosto y acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga, lo que lo tiene en el puesto 15 del Grupo A del Clausura.

Union llega en mejor forma. Leonardo Madelon ha conseguido tres victorias en sus últimos cinco encuentros, incluyendo un triunfo reciente ante Instituto por 3 a 2. Los santafesinos ocupan el sexto lugar del Grupo A del Clausura y tienen chances reales de seguir escalando.

El historial reciente entre ambos no arroja un dominador claro. El último cruce terminó 1-1 en Santa Fe, y los antecedentes muestran una paridad que convierte este partido en algo impredecible.

Para Sampaoli, la urgencia es evidente: Talleres no puede seguir cediendo puntos si quiere alejarse de los puestos bajos. Madelon, en cambio, llega con confianza y buscará confirmar la racha positiva de su equipo lejos de casa.

Noticias de los equipos y escuadras

Jorge Sampaoli no tiene confirmadas lesiones ni suspensiones en el plantel de Talleres, y el once probable aún no ha sido anunciado. Se esperan novedades antes del inicio del partido.

Leonardo Carol Madelon tampoco ha dado a conocer bajas ni el equipo titular de Union. La información se actualizará cuando esté disponible.

Forma

Talleres llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante San Lorenzo el 5 de septiembre. Antes de eso, igualó 0-0 con Central Córdoba de Santiago y 2-2 con Rosario Central. El equipo de Sampaoli marcó cuatro goles y recibió seis en ese tramo.

Union, en cambio, llega con tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue un triunfo 3-2 ante Instituto el 8 de septiembre. El equipo también venció a Sarmiento 4-1 y a Aldosivi 3-1, aunque perdió ante San Lorenzo y Central Córdoba de Santiago. Union anotó doce goles y recibió siete en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre estos equipos terminó 1-1, cuando Union recibió a Talleres en la Liga Profesional el 2 de mayo de 2026. En los cinco partidos más recientes entre ambos, Talleres suma una victoria, Union una victoria, y hay tres empates. No existe un dominador claro en el historial reciente.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Talleres ocupa el puesto 15 y Union el sexto. En el Apertura Grupo A, Talleres es cuarto y Union octavo.