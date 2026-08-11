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Liga Profesional - Jornada 4 11 ago 2026 - 20:00

Cómo ver Talleres vs Lanús en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Talleres y Lanús se puede ver en vivo por televisión y streaming en Argentina. A continuación encontrás los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Talleres recibe a Lanús en un partido de la Liga Profesional argentina que enfrenta a dos equipos con necesidades distintas pero urgentes en la tabla.

Jorge Sampaoli conduce a la T en un momento delicado. El equipo cordobés llega con cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos, un registro que pone presión sobre el plantel y sobre el propio entrenador en cada presentación como local.

Lanús, bajo las órdenes de Mauricio Pellegrino, no atraviesa un momento mucho mejor. El Granate acumula tres caídas consecutivas entre la Liga Profesional y la Copa Sudamericana, y necesita puntos para alejarse de la zona de turbulencias.

El partido tiene peso en ambas tablas de posiciones. Los dos clubes comparten la undécima posición en el Clausura Grupo A, lo que convierte este enfrentamiento en una disputa directa por salir del fondo de esa tabla.

Los antecedentes recientes entre ambos favorecen a Lanús, que ganó dos de los últimos cinco cruces directos. Talleres, como local, buscará romper esa tendencia con el apoyo de su gente.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Jorge Sampaoli dirige a Talleres sin que se hayan confirmado lesionados ni suspendidos en el plantel de cara a este partido. No hay once probable confirmado por el momento, y la información se actualizará a medida que el cuerpo técnico la difunda antes del pitazo inicial.

En Lanús, Mauricio Pellegrino tampoco tiene bajas ni sanciones registradas en el equipo. El once titular no está definido públicamente todavía, y los datos se completarán conforme se acerque la hora de inicio del encuentro.

Forma

Talleres llega con un registro de una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. La única alegría llegó el 3 de agosto, cuando el equipo de Sampaoli goleó 4-0 a Platense de visitante. Antes de eso, el equipo perdió ante Vélez por 3-1 y ante Newell's por 1-0 en la Liga Profesional. En total, Talleres marcó seis goles y recibió ocho en ese tramo de cinco encuentros.

Lanús también llega en baja forma, con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El Granate viene de perder ante Unión por 2-1 el 6 de agosto, su tercer tropiezo consecutivo. La única nota positiva reciente fue el triunfo 1-0 ante San Lorenzo en la Liga Profesional a fines de julio. En esos cinco partidos, el equipo de Pellegrino convirtió ocho goles pero encajó seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue el 9 de febrero de 2026 en la Liga Profesional, cuando Lanús y Talleres empataron 1-1 en el estadio del Granate. En los últimos cinco cruces directos, Lanús se impuso en dos ocasiones, Talleres ganó una vez y los restantes dos partidos terminaron en empate o con victoria visitante. El historial reciente muestra paridad, aunque los cordobeses no han podido ganar en sus últimas dos visitas a Lanús.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Talleres y Lanús comparten la undécima posición. En el Apertura Grupo A, Talleres figura cuarto y Lanús quinto.