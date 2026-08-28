Talleres recibe a Central Córdoba de Santiago en la Liga Profesional en un partido que llega en un momento delicado para ambos equipos. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 7 29 ago 2026 - 20:30

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Acerca del encuentro

Jorge Sampaoli necesita una respuesta urgente de sus jugadores de Talleres. El equipo cordobés acumula tres derrotas en los últimos cuatro encuentros y la presión sobre el entrenador crece con cada jornada que pasa sin sumar de a tres.

Central Córdoba tampoco atraviesa su mejor momento. Sebastián Domínguez suma dos caídas consecutivas en la Liga Profesional, la más reciente ante Tigre el 24 de agosto, y el equipo santiagueño busca cortar una racha que lo tiene mirando la tabla con inquietud.

Talleres llega al partido sin haber podido aprovechar la localía. La única victoria en las últimas cinco fechas fue de visitante, un contundente 4-0 sobre Platense, lo que subraya las dificultades que el equipo tiene para rendir en casa.

Por su parte, Central Córdoba mostró destellos en ese mismo período. Los triunfos ante Unión y San Lorenzo demuestran que el equipo tiene capacidad para competir, aunque la irregularidad sigue siendo su principal problema.

El encuentro promete ser disputado entre dos conjuntos que necesitan los puntos y que llegan con dudas similares en cuanto a su solidez defensiva y su capacidad para mantener resultados.

Noticias del equipo y escuadras

Jorge Sampaoli dirige a Talleres para este partido. Por el momento no hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, y no se ha publicado un once probable. Las novedades se actualizarán cuando estén disponibles.

En el caso de Central Córdoba, Sebastián Domínguez tampoco registra bajas por lesión o sanción según los datos disponibles. El once titular del equipo visitante aún no ha sido confirmado y se esperan actualizaciones antes del pitido inicial.

Forma

Talleres llega al partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Rosario Central el 25 de agosto. Antes de ese punto, el equipo encadenó dos derrotas seguidas: 3-1 ante Gimnasia Mendoza y 0-3 frente a Lanús. El único triunfo del período llegó de visitante, con un 4-0 sobre Platense el 3 de agosto.

Central Córdoba suma dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimas cinco presentaciones. La derrota más reciente fue por 2-1 ante Tigre el 24 de agosto. En el lado positivo, el equipo santiagueño venció a Unión 2-1 de visitante y derrotó a San Lorenzo 1-0 como local, lo que muestra que tiene argumentos cuando logra sostener su rendimiento.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos clubes data de febrero de 2026, cuando Central Córdoba se impuso 2-0 como local en la Liga Profesional. Antes de ese resultado, el historial registra un 2-4 favorable a Talleres también en Santiago del Estero, en junio de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos en la Liga Profesional, el registro está repartido: Central Córdoba acumula tres victorias por dos de Talleres, con un total de nueve goles a favor de los santiagueños y siete para los cordobeses.

Clasificación

En el Clausura, ambos equipos se encuentran en la zona baja del Grupo A, lo que le da a este partido un peso extra para alejarse de las posiciones comprometidas. En el Apertura, Talleres ocupa la parte alta del mismo grupo mientras que Central Córdoba se ubica en la mitad de la tabla, sin margen para ceder más puntos si quiere mantenerse en la pelea.