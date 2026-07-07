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Cómo ver Switzerland vs Colombia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Suiza y Colombia se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Suiza y Colombia se citan en el BC Place de Vancouver este 7 de julio en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, con un lugar entre los ocho mejores del planeta como premio para el ganador.

La selección helvética llega al partido con un recorrido sólido y creciente. Murat Yakin logró recuperar a su equipo tras un arranque discreto con el empate ante Catar, y desde entonces Suiza no ha parado: goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina, venció 2-1 a Canadá como local y cerró la fase de grupos en lo más alto del Grupo B. En la Ronda de 32, una victoria profesional 2-0 ante Argelia confirmó que este equipo va en serio.

Colombia, por su parte, es el equipo más sólido del torneo en términos defensivos. Néstor Lorenzo ha construido una estructura compacta e implacable que no ha cedido un solo gol en sus últimos tres partidos. Los Cafeteros terminaron primeros en el Grupo K y superaron a Ghana 1-0 en la ronda anterior gracias a un tanto de Jhon Arias.

La baja de Jhon Córdoba por lesión muscular grave es el golpe más duro que ha sufrido Colombia en el torneo. Luis Suárez, el delantero del Sporting CP que entró desde el banco para asistir el gol decisivo ante Ghana, está listo para ocupar su lugar en el once titular.

En el lado suizo, hay una pequeña duda en torno al centrocampista Michel Aebischer, que ha venido trabajando de forma individual para superar una molestia muscular. Si no llega al partido, Yakin recurrirá al doble pivote de Granit Xhaka y Remo Freuler, con el joven Johan Manzambi actuando como pieza de transición hacia posiciones avanzadas.

El duelo táctico promete ser fascinante: la velocidad y el desborde de Luis Díaz por la banda izquierda colombiana contra un bloque suizo disciplinado que busca asfixiar al rival antes de salir rápido al contragolpe con Breel Embolo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Murat Yakin no tiene bajas confirmadas por lesión ni por sanción para este encuentro. El once probable del técnico suizo contaría con Gregor Kobel bajo palos; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez en defensa; Granit Xhaka y Remo Freuler como doble pivote; Dan Ndoye, Johan Manzambi y Ruben Vargas en el carril ofensivo; y Breel Embolo como referencia en ataque.

Néstor Lorenzo tampoco tiene lesionados ni suspendidos confirmados en el bando colombiano. El once proyectado sitúa a Camilo Vargas en portería; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en la línea defensiva; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma y Jhon Arias en el centro del campo; con James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz formando el tridente ofensivo. Se esperan actualizaciones adicionales conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Suiza llega al partido con un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 ante Argelia en la Ronda de 32 el 3 de julio, que extendió su racha sin perder en el torneo. Antes de eso, venció 2-1 a Canadá y goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina. Sus únicos puntos cedidos llegaron con el empate 1-1 ante Catar y otro 1-1 en un amistoso frente a Australia. En estos cinco partidos, La Nati marcó diez goles y encajó tres.

Colombia presenta un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue el 1-0 ante Ghana el 4 de julio en la Ronda de 32, resuelto por el tanto de Jhon Arias. Previamente, Los Cafeteros derrotaron 1-0 a la RD Congo y vencieron 1-3 a Uzbekistán en la fase de grupos, con el único punto cedido en el empate sin goles ante Portugal. Colombia marcó ocho goles y encajó uno en esos cinco partidos, y llega a los octavos con tres porterías a cero consecutivas.

Historial de Enfrentamientos Directos

SUI Último partidos COL 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Colombia 3 - 1 Switzerland 1 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente registrado entre estas dos selecciones es un amistoso disputado el 25 de marzo de 2007, en el que Colombia venció a Suiza 3-1. Ese resultado representa el único encuentro entre ambas naciones en el historial disponible.

Clasificación

Suiza terminó primera en el Grupo B de la Copa del Mundo, mientras que Colombia lideró el Grupo K. Ambas selecciones llegan a los octavos de final como ganadoras de su respectivo grupo.