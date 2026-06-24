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World Cup - Copa del Mundo - Grupo B BC Place Vancouver

Cómo ver Switzerland vs Canadá en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Suiza y Canadá se puede ver en directo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming disponibles en tu región.

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Suiza y Canadá se miden este miércoles en el BC Place de Vancouver en el partido que definirá el liderato del Grupo B del Mundial 2026. Con ambas selecciones ya clasificadas para la siguiente ronda, el premio en juego es el primer lugar y las ventajas logísticas que conlleva.

Los suizos llegan a esta cita con paso firme tras golear 4-1 a Bosnia y Herzegovina en su segundo partido. El técnico Murat Yakin encontró un arma inesperada en Johan Manzambi, el joven de 20 años del Freiburg que entró desde el banco y marcó un doblete espectacular que Thomas Müller se encargó de elogiar públicamente.

Canadá, por su parte, vive emociones encontradas. La selección anfitriona aplastó a Catar 6-0 en su propio estadio para lograr la primera victoria en la historia del país en una Copa del Mundo. Jonathan David completó un hat-trick histórico, convirtiéndose en el primer jugador en marcar tres goles para una nación anfitriona desde 1966.

Sin embargo, la alegría llegó acompañada de un golpe durísimo. Ismael Koné sufrió una fractura de tibia y peroné en ese partido y no podrá jugar más en el torneo. Su sustituto, Nathan Saliba, entró directo al campo desde la sala de urgencias emocional del vestuario y marcó de falta directa. El centrocampista del Anderlecht admitió que no se sentía preparado para el momento.

Jesse Marsch debe ahora reconfigurar su mediocampo sin su jugador más creativo. Stephen Eustaquio asumirá mayor protagonismo, y el técnico estadounidense sabe que un empate basta para que Canadá cierre el grupo como primero y juegue su partido de octavos de final en casa.

Para Suiza, la victoria es el único resultado que garantiza el liderato. Granit Xhaka, capitán y motor del equipo, llega a este partido con la experiencia de su cuarta Copa del Mundo y con el respaldo de una plantilla que ha demostrado carácter en los momentos difíciles.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Murat Yakin tiene el plantel suizo prácticamente completo para este partido. La única baja confirmada es Miro Muheim, que no estará disponible por lesión. El técnico suizo apunta a un once con Gregor Kobel en portería; Silvan Widmer, Luca Jaquez, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez en defensa; Michel Aebischer, Remo Freuler y Granit Xhaka en el centro del campo; y Dan Ndoye, Ruben Vargas y Breel Embolo en ataque.

Canadá afronta el partido con dos bajas por lesión: Ismael Koné, que no volverá a jugar en este Mundial tras fracturarse la tibia y el peroné ante Catar, y Alfie Jones. Jesse Marsch tiene previsto alinear a Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Niko Sigur y Richie Laryea en defensa; Tajon Buchanan, Ali Ahmed, Stephen Eustaquio y Nathan Saliba en el mediocampo; con Jonathan David y Cyle Larin en punta. Se irán añadiendo actualizaciones conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

Suiza suma en sus últimos cinco partidos dos victorias, tres empates y ninguna derrota, con nueve goles a favor y cuatro en contra. Su resultado más reciente fue la goleada 4-1 ante Bosnia y Herzegovina el 18 de junio, partido en el que Manzambi y Vargas brillaron desde el banco. Antes de ese encuentro, los suizos habían empatado 1-1 con Catar en su debut mundialista, donde encajaron en el descuento.

Canadá presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, con diez goles marcados y tres encajados. La victoria más reciente y más contundente fue el 6-0 ante Catar el 18 de junio, resultado que incluye el hat-trick de Jonathan David. Previamente, los canadienses habían empatado 1-1 con Bosnia y Herzegovina en su estreno en el torneo el 12 de junio.

Historial de Enfrentamientos Directos

SUI Último partidos CAN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Switzerland 1 - 3 Canadá 1 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial entre estas dos selecciones es prácticamente inexistente. Solo hay un precedente registrado: un amistoso disputado el 15 de mayo de 2002 en el que Canadá venció 3-1 en territorio suizo. El partido de Vancouver será, por tanto, solo el segundo encuentro entre ambas naciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo B de la Copa del Mundo, Canadá ocupa la primera posición y Suiza la segunda antes de esta última jornada.