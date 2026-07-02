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Cómo ver Switzerland vs Algeria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Suiza y Argelia se puede ver en directo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming disponibles en tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Suiza y Argelia se enfrentan en el BC Place de Vancouver en el partido de octavos de final del Mundial 2026, con el ganador avanzando a la ronda de los 16 mejores.

Los suizos llegan como líderes del Grupo B, con siete puntos y una campaña sólida bajo las órdenes de Murat Yakin. Superaron a Canadá 2-1 en su último partido de fase de grupos y no han perdido en sus últimos nueve encuentros.

Argelia, por su parte, clasificó como tercera del Grupo J tras un dramático empate 3-3 ante Austria en la última jornada. Vladimir Petkovic ha construido un equipo que solo ha perdido una vez en sus últimos siete partidos, ante Argentina.

Granit Xhaka, capitán y motor del mediocampo suizo, y Riyad Mahrez, el veterano extremo argelino de 35 años, son las figuras que marcarán el ritmo del juego. Mahrez llega en un momento de forma brillante tras anotar dos goles ante Austria, con Houssem Aouar ejerciendo un papel más profundo en la creación.

El ganador de este partido se medirá a Ghana o Colombia en los octavos de final. Para Argelia, sería solo la segunda vez en su historia que alcanza esa ronda. Para Suiza, el objetivo es continuar una racha que los sitúa entre los equipos más fiables del torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Suiza, dirigida por Murat Yakin, no registra bajas por lesión ni sanción confirmadas de cara a este partido. El once probable sitúa a Gregor Kobel bajo palos, con una defensa formada por Manuel Akanji, Luca Jaquez, Nico Elvedi y Ricardo Rodríguez. Remo Freuler y Granit Xhaka forman el doble pivote, con Ruben Vargas, Johan Manzambi y Dan Ndoye por detrás de Breel Embolo.

Argelia, bajo las órdenes de Vladimir Petkovic, tampoco presenta lesionados ni sancionados confirmados. El once proyectado coloca a Oussama Benbot en portería, con Aissa Mandi, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini y Rayan Ait Nouri en defensa. Nabil Bentaleb y Houssem Aouar forman el centro del campo, con Ibrahim Maza y Fares Chaibi como interiores, y Riyad Mahrez y Amine Gouiri en ataque. Se actualizará cualquier novedad antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Suiza ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con dos empates y ninguna derrota. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante Canadá el 24 de junio, con goles de Ruben Vargas y Johan Manzambi. Antes de eso, golearon 4-1 a Bosnia y Herzegovina el 18 de junio. Los únicos puntos que se les escaparon llegaron en sendos empates 1-1 ante Catar y Australia. En esos cinco encuentros, los suizos marcaron 13 goles y encajaron cinco.

Argelia suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el empate 3-3 ante Austria el 28 de junio, un encuentro de alto voltaje que les bastó para avanzar como terceros del Grupo J. Antes de eso, vencieron 2-1 a Jordania el 23 de junio. Su única derrota en este período fue el 3-0 ante Argentina en la fase de grupos. En amistosos previos al torneo, los argelinos ganaron 4-0 a Bolivia y 1-0 a Holanda.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos recientes entre Suiza y Argelia. Este partido de octavos en el BC Place de Vancouver es, en la práctica, el primer duelo relevante entre ambas selecciones en décadas, lo que convierte el encuentro en un terreno sin referencias históricas útiles para anticipar el resultado.

Clasificación

Suiza terminó primera del Grupo B, mientras que Argelia avanzó como tercera clasificada del Grupo J.