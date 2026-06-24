Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Sudáfrica vs Corea del Sur en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para ver Sudáfrica vs Corea del Sur en vivo están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Sudáfrica y Corea del Sur se enfrentan en el Estadio de Monterrey en el cierre del Grupo A del Mundial 2026, con un lugar en los octavos de final en juego para ambas selecciones.

Bafana Bafana llegan a este partido con la clasificación como única opción. Hugo Broos necesita una victoria para avanzar a la siguiente fase; un empate o una derrota significará el final de su participación en el torneo. El equipo rescató un punto vital ante Chequia en la segunda fecha gracias a un penal tardío de Teboho Mokoena, tras caer 2-0 ante México en el debut.

La baja de Mokoena por acumulación de tarjetas es el golpe más duro para Broos. El centrocampista de Mamelodi Sundowns es el motor del equipo, y su ausencia en el partido más decisivo del torneo para Sudáfrica no es un detalle menor. Oswin Appollis fue el jugador más destacado ante Chequia y deberá mantener ese nivel.

Corea del Sur llega en mejor posición, pero no puede permitirse la complacencia. La derrota 1-0 ante México en Guadalajara dejó a Hong Myung-bo con la obligación de sumar al menos un punto para garantizar el pase. Un tropiezo ante Sudáfrica los dejaría dependiendo de resultados ajenos.

Los Guerreros Taeguk tienen calidad de sobra. Son Heung-min lidera el ataque, Kim Min-jae es el pilar defensivo y Lee Kang-in aporta la creatividad desde el mediocampo. Es una plantilla construida en torno al talento europeo, con la experiencia necesaria para gestionar un ambiente de partido decisivo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Sudáfrica vs Corea del Sur en vivo, incluyendo el canal de TV, las opciones de transmisión en línea y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Hugo Broos tiene previsto alinear a Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Maphosa Modiba; Sphephelo Sithole, Jayden Adams, Thalente Mbatha; Thapelo Maseko, Iqraam Rayners, Oswin Appollis. No hay lesionados ni suspendidos confirmados para Sudáfrica en este momento, aunque la información se actualizará antes del inicio del partido.

Myung-Bo Hong tiene previsto presentar a Seung-Gyu Kim; Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee, Moon-Hwan Kim; In-Beom Hwang, Seung-Ho Paik, Jae-Sung Lee, Young-Woo Seol; Kang-In Lee, Heung-Min Son. Corea del Sur tampoco registra bajas por lesión o suspensión en este momento.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 11 T. Zwane

4 T. Mokoena Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Sudáfrica acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Chequia el 18 de junio, con un penal tardío que mantuvo vivas sus esperanzas. Antes de eso, cayeron 2-0 ante México en su debut mundialista el 11 de junio. Su única victoria en esta racha fue ante Jamaica el 6 de junio, un triunfo 1-0 en un amistoso. Bafana Bafana marcó dos goles y encajó tres en estos cinco encuentros.

Corea del Sur llega con tres victorias en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante México el 19 de junio. Antes de eso, vencieron a Chequia 2-1 el 12 de junio y golearon a Trinidad y Tobago 5-0 el 31 de mayo. Sus dos derrotas en este período fueron en amistosos de marzo, ante Austria y en otro compromiso. Los Guerreros Taeguk anotaron ocho goles y concedieron seis en los cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos entre Sudáfrica y Corea del Sur disponibles en el conjunto de datos actual. Esta sección se actualizará con información histórica cuando esté disponible.

Clasificación

En el Grupo A del Mundial 2026, Corea del Sur ocupa la segunda posición de cara a la última jornada, mientras que Sudáfrica se encuentra en el cuarto puesto.