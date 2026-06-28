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Cómo ver Sudáfrica vs Canadá en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para ver Sudáfrica vs Canadá están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Sudáfrica y Canadá se enfrentan en el Los Angeles Stadium de Inglewood en los octavos de final del Mundial 2026, un partido que marca un hito histórico para los Bafana Bafana.

Sudáfrica llega a esta instancia eliminatoria por primera vez en su historia en un Mundial masculino. El técnico Hugo Broos ha construido un bloque defensivo sólido que sorprendió al mundo al superar a Corea del Sur en la fase de grupos con un 1-0 gracias a un gol de Thapelo Maseko en el minuto 63.

El camino de los sudafricanos no fue sencillo. Una derrota por 2-0 ante México en el debut, con expulsiones incluidas, los dejó al borde del precipicio. Pero el equipo respondió con carácter: empató 1-1 con la República Checa y luego produjo una actuación defensiva de alto nivel para eliminar a los coreanos.

Canadá, por su parte, llega a Los Ángeles después de terminar segundo en el Grupo B. Jesse Marsch y sus jugadores vivieron emociones encontradas en la fase de grupos: una goleada histórica de 6-0 ante Catar, con hat-trick de Jonathan David, y una derrota por 2-1 ante Suiza en el partido decisivo que les costó el primer puesto.

La gran incógnita en el bando canadiense sigue siendo Alphonso Davies. El lateral del Bayern Múnich no ha jugado ni un minuto en este torneo. Marsch reconoció que lo usó como señuelo psicológico antes del partido contra Suiza, pero el jugador nunca llegó a saltar al campo. Su ausencia pesa, aunque el colectivo ha demostrado que puede funcionar sin él.

Este duelo de octavos de final enfrenta a dos equipos con estilos distintos: la solidez defensiva y el peligro en el contragolpe de Sudáfrica contra la capacidad goleadora y la organización táctica de Canadá. Sigue leyendo para saber cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Hugo Broos tiene la baja por sanción de Themba Zwane para este partido. El once probable de Sudáfrica es el siguiente: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis; Evidence Makgopa.

En el bando canadiense, Ismael Kone es baja por lesión tras sufrir una fractura de tibia y peroné ante Catar. Jesse Marsch cuenta con el siguiente once probable: Maxime Crepeau; Richie Laryea, Derek Cornelius, Luc De Fougerolles, Alistair Johnston; Nathan Saliba, Stephen Eustaquio; Ali Ahmed, Tajon Buchanan; Cyle Larin, Jonathan David. Se actualizará cualquier novedad antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 11 T. Zwane Lesiones y suspensiones 8 I. Kone

Forma

Sudáfrica llega con un registro de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante Corea del Sur el 25 de junio, que les garantizó el pase a octavos. Antes de eso, empataron 1-1 con Chequia y cayeron 2-0 ante México en el arranque del torneo. En los cinco partidos, los Bafana Bafana anotaron dos goles y encajaron tres, lo que refleja una línea defensiva fiable pero una producción ofensiva limitada.

Canadá acumula 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue el 2-1 ante Suiza el 24 de junio. Sin embargo, antes de eso golearon 6-0 a Catar y empataron 1-1 con Bosnia y Herzegovina. En total, los canadienses marcaron nueve goles y encajaron cuatro en ese período, aunque el abultado marcador ante Catar distorsiona notablemente las cifras atacantes.

Historial de Enfrentamientos Directos

RSA Último partidos CAN 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Sudáfrica 2 - 0 Canadá 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Sudáfrica y Canadá solo se han enfrentado en una ocasión en toda su historia. Ese único precedente data del 20 de noviembre de 2007, cuando Sudáfrica venció 2-0 a Canadá en un partido amistoso disputado como local. El duelo del 28 de junio en Los Ángeles es solo el segundo encuentro entre estas dos selecciones.

Clasificación

Sudáfrica terminó segunda en el Grupo A de la Copa del Mundo, mientras que Canadá concluyó segunda en el Grupo B.