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Cómo ver South Korea vs Chequia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Corea del Sur y Chequia se puede ver en vivo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación. DIRECTV Sports Argentina y DGO ofrecen la transmisión televisiva, mientras que Paramount+ permite seguir el encuentro en línea desde cualquier dispositivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Corea del Sur y Chequia abren su participación en el Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara de Zapopan, México, en un partido del Grupo A que ninguno de los dos equipos puede permitirse perder.

Para los coreanos, este es su undécimo Mundial consecutivo. El seleccionador Hong Myung-bo llega con un plantel amplio y con figuras de primer nivel como Son Heung-min, quien disputa su cuarto torneo como capitán y referente indiscutido del equipo. El sistema de Hong, basado en la presión alta y la verticalidad, busca imponer un ritmo que ahogue a rivales físicamente exigentes.

Chequia regresa al escenario más grande del fútbol mundial por primera vez en 20 años. El camino fue tortuoso: los checos necesitaron dos victorias en tanda de penales ante Irlanda y Dinamarca en los play-offs europeos para sellar su clasificación. Patrik Schick, con cinco goles en la fase clasificatoria, fue el artífice principal de ese regreso.

Bajo las órdenes de Miroslav Koubek, el técnico de mayor edad en este Mundial con 74 años, la Národní Tým llega con una identidad táctica clara: bloque defensivo compacto, dominio en el juego aéreo y eficacia a balón parado. Tomáš Souček lidera un centro del campo con enorme presencia física, y la solidez colectiva de los checos, construida en buena medida sobre la base de diez jugadores del Slavia de Praga, es su mayor fortaleza.

El duelo entre Kim Min-jae y Patrik Schick promete ser uno de los enfrentamientos individuales más atractivos del partido. El central del Bayern Múnich tendrá que emplear toda su velocidad de reacción para frenar al delantero del Leverkusen en los balones aéreos y en las jugadas de estrategia.

Con México y Sudáfrica esperando en las siguientes jornadas, los tres puntos de este partido tienen un peso enorme para ambas selecciones. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, no ha reportado bajas por lesión ni suspensiones en su convocatoria. El técnico no ha confirmado su once inicial, aunque se espera que Son Heung-min, Lee Kang-in y Hwang Hee-chan tengan protagonismo en el ataque. Se irán conociendo más detalles conforme se acerque el momento del pitido inicial.

Por parte de Chequia, Miroslav Koubek tampoco ha dado a conocer lesionados ni sancionados. El técnico no ha desvelado su alineación prevista, si bien Tomáš Souček y Patrik Schick apuntan a ser titulares. Cualquier novedad sobre el estado del plantel checo se actualizará antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Corea del Sur llega con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante El Salvador el 4 de junio, y antes habían goleado a Trinidad y Tobago por 5-0. Las dos derrotas llegaron en marzo frente a Austria (0-1) y Costa de Marfil (0-4), lo que evidencia cierta fragilidad defensiva ante rivales de mayor entidad. En total, los coreanos marcaron ocho goles y encajaron seis en ese período.

Chequia presenta un rendimiento sobresaliente: cinco victorias en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue un 3-1 ante Guatemala el 5 de junio. Antes, superaron a Kosovo (2-1) y sellaron su clasificación mundialista con victorias ante Dinamarca (2-2 en el marcador, pero con triunfo en penales) e Irlanda (2-2, también resuelto en la tanda). El aplastante 6-0 a Gibraltar en noviembre de 2025 completa una racha sin derrotas que refleja un equipo en plena confianza. Los checos anotaron 15 goles y encajaron cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

KOR Últimos partidos CZE 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Chequia 1 - 2 República de Corea

Chequia 5 - 0 República de Corea 2 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

El historial entre ambas selecciones es muy reducido. El encuentro más reciente tuvo lugar el 5 de junio de 2016 en un amistoso disputado en territorio checo, con victoria de Corea del Sur por 2-1. El único precedente anterior data del 15 de agosto de 2001, también en campo checo, donde Chequia se impuso por 5-0. Con un triunfo para cada lado en los dos únicos partidos registrados, el balance histórico no ofrece pistas definitivas sobre el favorito.

Clasificación

En la tabla del Grupo A del Mundial 2026, Chequia figura en la primera posición, mientras que Corea del Sur ocupa el cuarto puesto antes de que arranque la fase de grupos.