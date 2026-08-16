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Liga Profesional - Jornada 5 16 ago 2026 - 14:00

Cómo ver Sarmiento vs Huracán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sarmiento y Huracán se puede ver en vivo por Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación están los canales de TV y las opciones de streaming disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Sarmiento recibe a Huracán en un duelo de la Liga Profesional argentina con implicancias directas en las tablas de posiciones. El conjunto local busca consolidar una racha positiva, mientras que el visitante llega con la necesidad de sumar puntos para escalar en su grupo.

Facundo Sava conduce a Sarmiento en un momento de cierta recuperación anímica. El equipo viene de encadenar dos victorias consecutivas en la Liga Profesional, resultados que le dieron aire luego de un tramo complicado.

Huracán, dirigido por Diego Martinez, atraviesa una fase irregular. Los del Globo mostraron destellos ante San Lorenzo en su última presentación, pero la consistencia sigue siendo una cuenta pendiente en esta temporada.

El partido tiene peso en dos tablas simultáneas: la del Clausura y la del Apertura. Sarmiento necesita puntos para salir de la zona baja del Grupo B, mientras que Huracán tiene la chance de presionar a los líderes desde el cuarto puesto en el Clausura.

Para quienes no puedan estar en el estadio, a continuación encontrarán toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de TV y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Facundo Sava no ha confirmado el once inicial de Sarmiento para este partido. Por el momento, no hay información disponible sobre lesiones ni suspensiones en el plantel local, y se esperan novedades más cerca del pitazo inicial.

En Huracán, Diego Martinez tampoco ha dado a conocer su equipo probable. El cuerpo técnico visitante no registra bajas confirmadas por lesión o sanción en este momento. La información se actualizará a medida que se acerque la fecha del encuentro.

Forma

Sarmiento llega con dos victorias en sus últimos dos partidos de Liga Profesional: 1-2 ante Atlético Tucumán y 2-1 frente a Independiente Rivadavia. Antes de esa racha, el equipo sumó tres derrotas seguidas, incluyendo caídas ante Banfield (3-2), Argentinos Juniors (2-3) y Boca Juniors (0-2) por Copa. El balance en los últimos cinco encuentros es de dos victorias y tres derrotas.

Huracán registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue un triunfo 0-2 sobre San Lorenzo el 9 de agosto. Antes, el Globo igualó 0-0 con Atlético Tucumán y venció 1-0 a Banfield, aunque también cayó ante Independiente Rivadavia (2-1) y Barracas Central (1-0) por Copa. En total, marcó cuatro goles y recibió tres en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos dos clubes data del 14 de febrero de 2026, cuando Huracán venció a Sarmiento 1-0 en condición de local por la Liga Profesional. En los cinco últimos enfrentamientos, Huracán acumula tres victorias, mientras que los dos partidos restantes terminaron en empate 0-0; Sarmiento no ha logrado ganarle a su rival en ese período. La última vez que Sarmiento recibió a Huracán en la Liga Profesional, el resultado fue 0-0 en mayo de 2023.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Huracán ocupa el cuarto puesto mientras que Sarmiento se ubica décimo. En el Apertura Grupo B, Huracán es séptimo y Sarmiento cierra la tabla en el undécimo lugar.