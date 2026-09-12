Sarmiento y Belgrano se miden en un duelo de la Liga Profesional argentina que tiene implicancias directas en la tabla de posiciones del Grupo B. Ambos clubes llegan a este partido con realidades bien distintas y con puntos importantes en juego. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 9 13 sept 2026 - 13:45

Cómo sintonizar el Sarmiento vs Belgrano

El partido entre Sarmiento y Belgrano podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

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Acerca del encuentro

Bajo la conducción de Facundo Sava, Sarmiento atraviesa un momento de solidez. El equipo verde encadenó cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de liga y llega con confianza y ritmo competitivo.

Belgrano, dirigido por Ricardo Zielinsky, no ha logrado encontrar regularidad en las últimas semanas. El Pirata acumula dos empates consecutivos en la Liga Profesional y necesita una victoria para no alejarse de los primeros puestos del grupo.

El historial reciente entre ambos favorece claramente a Belgrano, que goleó 4-0 a Sarmiento en el último enfrentamiento entre los dos equipos. Sin embargo, la localía y el buen momento del Verde hacen que este partido esté lejos de estar definido de antemano.

Noticias de los equipos y escuadras

En cuanto a Sarmiento, el cuerpo técnico de Facundo Sava no ha confirmado el once inicial ni ha reportado bajas por lesión o suspensión. La información se actualizará a medida que esté disponible antes del partido.

Por parte de Belgrano, Ricardo Zielinsky tampoco ha dado a conocer el equipo probable ni hay datos oficiales sobre lesionados o suspendidos. Se espera que los detalles se confirmen en las horas previas al encuentro.

Forma

Sarmiento llega al partido con un registro de cuatro victorias, una derrota y ningún empate en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. La más reciente fue un triunfo 0-2 ante Estudiantes de Río Cuarto el 4 de septiembre. En ese tramo, el equipo anotó siete goles y recibió siete, con la única derrota siendo una caída 4-1 ante Unión.

Belgrano suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos entre liga y copa. El Pirata igualó 1-1 con Huracán en su último partido del 4 de septiembre y no ha ganado en sus tres encuentros más recientes. En el período registró cuatro goles a favor y cuatro en contra en los partidos de Liga Profesional.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre estos clubes tuvo lugar el 3 de mayo de 2026 en la Liga Profesional, con Belgrano como local imponiéndose por 4-0. En los cinco partidos anteriores entre ambos, Belgrano registra dos victorias, ninguna derrota y tres empates, con un marcador global de 8-1 a su favor.

Clasificación

En la tabla del Clausura Grupo B, Sarmiento ocupa la segunda posición mientras que Belgrano se ubica quinto. En el Apertura Grupo B, los roles se invierten en términos de rendimiento acumulado: Belgrano aparece quinto y Sarmiento en el puesto 11.