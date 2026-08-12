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Copa Sudamericana - 1/8 19 ago 2026 - 20:30

Cómo ver Santa Fe vs River Plate en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Santa Fe y River Plate por la Copa Sudamericana podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium, DGO y ESPN Premium Argentina. A continuación se detallan las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Santa Fe recibe a River Plate en un partido de Copa Sudamericana que tiene implicaciones directas en la clasificación del Grupo H. El conjunto colombiano busca consolidar su posición en casa, mientras el equipo argentino llega en un momento de transición marcado por resultados adversos.

El cuadro bogotano llega al partido con una racha positiva en casa. Pablo Repetto ha logrado estabilizar al equipo, que encadenó victorias ante Chico FC y Union Magdalena antes de sumar un punto frente a Once Caldas en la Primera A. En la Copa Sudamericana, Santa Fe derrotó a Caracas 3-0 en su último compromiso continental, lo que refuerza su confianza para este duelo.

River Plate atraviesa un período difícil. Eduardo Coudet no ha podido frenar una racha de cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones, incluyendo caídas ante Tigre, Rosario Central y Gimnasia LP en la Liga Profesional. El equipo necesita urgentemente romper esa dinámica negativa.

El club porteño, sin embargo, ha dado una señal de ambición en el mercado. La incorporación de Thiago Almada desde el Atlético de Madrid por cerca de 20 millones de euros es una apuesta clara por recuperar protagonismo tanto en Argentina como en el continente. El mediocampista internacional argentino firmó hasta diciembre de 2030 y representa una inyección de calidad para un plantel que busca reencontrarse con el buen fútbol.

Los antecedentes entre ambos clubes son escasos pero significativos. Los dos equipos se han medido anteriormente en Copa Libertadores, con River Plate llevando la mejor parte en esos encuentros.

Para seguir este partido de Copa Sudamericana en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión y opciones de transmisión en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico de Santa Fe, Pablo Repetto, no ha reportado bajas ni lesionados confirmados de cara a este partido, y el club no ha difundido un once probable oficial. La información se actualizará cuando esté disponible antes del inicio del encuentro.

En el caso de River Plate, Eduardo Coudet tampoco cuenta con un once confirmado ni ha informado sobre lesiones o suspensiones. A medida que se acerque el partido, se incorporarán los datos del equipo visitante.

Forma

Santa Fe llega al partido con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El equipo bogotano sumó seis goles a favor y tres en contra en ese tramo. Su última derrota fue ante Aguilas Doradas por 2-1 en la Primera A, pero desde entonces encadenó tres resultados positivos, incluida la victoria 3-0 sobre Caracas en Copa Sudamericana.

River Plate presenta una situación muy distinta: cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones, sin haber ganado un solo partido en ese período. El equipo de Coudet marcó únicamente tres goles y recibió seis en esa racha. La derrota más reciente fue ante Tigre por 1-0 en la Liga Profesional el 8 de agosto, y el equipo también cayó ante Aldosivi por 3-1 en Copa.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes data del 20 de mayo de 2021, cuando River Plate venció a Santa Fe por 2-1 en Copa Libertadores. En la ida de esa misma eliminatoria, disputada el 7 de mayo de 2021, el marcador fue 0-0 en Bogotá. En los cinco antecedentes registrados, que incluyen también dos partidos de Copa Libertadores 2018 y un duelo de Recopa Sudamericana 2016, River Plate acumula dos victorias, dos empates y ninguna derrota frente a Santa Fe.

Clasificación

En el Grupo H de la Copa Sudamericana, River Plate ocupa la primera posición según los datos disponibles. La clasificación de Santa Fe en el grupo no está especificada en los datos actuales.