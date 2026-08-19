Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Copa Sudamericana - 1/8 19 ago 2026 - 20:30

Cómo ver Santa Fe vs River Plate en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para ver Santa Fe vs River Plate están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Santa Fe recibe a River Plate en un partido de la Copa Sudamericana que tiene implicaciones directas en la clasificación del Grupo H. El conjunto colombiano ejerce de local en este duelo continental entre dos clubes con historias muy distintas en lo que va de temporada.

Santa Fe llega al partido con la confianza intacta. El equipo de Pablo Repetto encadena buenas actuaciones, con victorias recientes que incluyen un contundente triunfo ante Caracas en esta misma competición. Los bogotanos lideran el Grupo H y llegan con la solidez de quien sabe lo que se juega.

River Plate, en cambio, atraviesa un momento delicado. El equipo dirigido por Eduardo Coudet acumula una racha negativa en la Liga Profesional argentina que genera presión sobre el cuerpo técnico. El torneo continental se presenta como una oportunidad para recuperar sensaciones y cortar una serie de resultados adversos.

Fuera del campo, River realizó una inversión importante con la llegada de Thiago Almada desde el Atlético de Madrid por alrededor de 20 millones de euros. El mediocampista internacional argentino firmó hasta diciembre de 2030, una señal clara de las ambiciones del club. Sin embargo, los resultados aún no reflejan ese impulso en el mercado.

Los números de River en ataque y defensa preocupan. En sus últimos cinco partidos, el equipo apenas ha anotado dos goles y ha encajado en cuatro de esas salidas. Santa Fe, con ocho goles marcados en el mismo período, parte con una ventaja real en términos de confianza ofensiva.

El historial entre ambos clubes favorece a River, que ganó tres de los cinco encuentros disputados en torneos CONMEBOL. Pero la forma actual y la localía hablan a favor del conjunto colombiano esta vez.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido de Copa Sudamericana en directo por televisión y en streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Santa Fe está dirigido por Pablo Repetto, aunque por el momento no se ha confirmado información sobre lesionados ni sancionados en el equipo local. No se ha publicado un once probable y se esperan novedades conforme se acerque el partido.

River Plate llega bajo las órdenes de Eduardo Coudet. Al igual que con Santa Fe, no hay datos confirmados sobre bajas por lesión o sanción en el conjunto visitante, y tampoco se ha anunciado una alineación probable. La información se actualizará cuando esté disponible.

Forma

Santa Fe presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un triunfo por 2-0 ante Chico FC en la Primera A el 8 de agosto. Su actuación más destacada del período fue la victoria por 0-3 ante Caracas en la Copa Sudamericana el 31 de julio. En total, el equipo marcó ocho goles y encajó tres en esos cinco encuentros.

River Plate llega en un momento muy distinto. Coudet ha perdido los últimos cinco partidos consecutivos en la Liga Profesional, cayendo ante Tigre (1-0), Rosario Central (1-0), Gimnasia LP (1-0) y Barracas Central (1-0), además de una derrota ante Argentinos Juniors por 2-0 el 16 de agosto. El equipo apenas ha anotado dos goles y ha encajado seis en ese tramo, con cuatro derrotas por la mínima diferencia.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 20 de mayo de 2021, cuando River Plate venció a Santa Fe por 2-1 en la Copa Libertadores. Ese resultado llegó después de un empate sin goles en el partido de ida disputado el 7 de mayo de 2021 en el estadio de Santa Fe. En los cinco encuentros registrados, todos jugados en Copa Libertadores o Recopa Sudamericana, River acumula tres victorias frente a ninguna de Santa Fe, con dos empates.

Clasificación

En el Grupo H de la Copa Sudamericana, River Plate ocupa la primera posición. La clasificación de Santa Fe no figura en los datos disponibles en este momento.