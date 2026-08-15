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San Lorenzo vs Union: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

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Cómo ver el partido de Liga Profesional entre San Lorenzo y Union, así como la hora de inicio y noticias del equipo

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Noticias del equipo y escuadras

San Lorenzo contra Union alineaciones probables

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San Lorenzo
SAN
Formación
Union crest
Union
UNI
Union crest
Union
UNI

Manager

  • Néstor Gorosito

Forma

SAN

SAN - Formulario

DER
L1-1
LAN
L1-0
GIM
W1-0
CEC
L1-0
HUR
L0-2
Gol marcado (encajado)
2/5
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5
UNI

UNI - Formulario

IND
L0-2
CAP
D2-2
GIM
L2-0
LAN
W2-1
CEC
L1-2
Gol marcado (encajado)
5/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

San LorenzoEmpateUnion
1
3
1
Liga Profesional
Union badge
Union
UNI
0
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
0
F
Liga Profesional
Union badge
Union
UNI
2
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
1
F
Copa de la Liga Profesional
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
0
Union badge
Union
UNI
0
F
Copa de la Liga Profesional
Union badge
Union
UNI
1
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
1
F
Liga Profesional
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
1
Union badge
Union
UNI
0
F
3Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación

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