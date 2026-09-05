Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga Profesional - Jornada 8 5 sept 2026 - 18:00

Cómo ver San Lorenzo vs Talleres en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

San Lorenzo vs Talleres se puede ver en vivo por televisión y streaming. Las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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San Lorenzo recibe a Talleres en un duelo de la Liga Profesional que encuentra a ambos equipos atravesando momentos muy distintos, pero con la misma urgencia de sumar puntos.

Néstor Gorosito conduce a un San Lorenzo que no levanta cabeza. Los azulgranas perdieron ante Instituto en su último compromiso, cayendo 1-0, y acumulan tres derrotas en sus últimas cinco fechas. El ambiente en el Nuevo Gasómetro exige una reacción que hasta ahora no llega.

Talleres, por su parte, llega desde Córdoba con Jorge Sampaoli en el banco y con una racha que genera preocupación. La T ha ganado apenas una vez en sus últimas cinco presentaciones en la Liga Profesional, y la visita a Buenos Aires no se presenta como el escenario ideal para romper esa tendencia.

Sampaoli cargó con las críticas durante las últimas semanas. Las derrotas consecutivas ante Gimnasia Mendoza y Lanús encendieron las alarmas, y aunque el empate 2-2 con Rosario Central aportó algo de oxígeno, el equipo sigue sin convencer en defensa.

En la tabla del Clausura Grupo A, San Lorenzo aparece en la undécima posición mientras que Talleres figura más abajo, en el decimoquinto puesto. Ninguno de los dos puede permitirse seguir cediendo terreno.

A continuación, toda la información sobre cómo ver San Lorenzo vs Talleres en vivo, incluyendo canal de TV, opciones de streaming y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Néstor Gorosito dirige a San Lorenzo para este partido. No hay información disponible sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, y tampoco se ha publicado un once probable. Los datos del equipo se actualizarán cuando estén disponibles.

Jorge Sampaoli es el entrenador de Talleres. Al igual que en el caso del local, no se han confirmado bajas por lesión ni por sanción en el conjunto visitante, y no hay alineación proyectada publicada. Se agregarán novedades a medida que se acerque el partido.

Forma

San Lorenzo llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco fechas de la Liga Profesional. Su partido más reciente terminó en derrota por 1-0 ante Instituto el 1 de septiembre. Antes de eso, igualaron sin goles con Estudiantes de Río Cuarto y ganaron 1-0 a Unión, pero también cayeron 2-0 ante Huracán y 1-0 ante Central Córdoba de Santiago. El equipo de Gorosito convirtió apenas dos goles y recibió tres en esas cinco presentaciones.

Talleres suma un triunfo, un empate y tres derrotas en el mismo período. Su último resultado fue un empate 0-0 ante Central Córdoba de Santiago el 30 de agosto. La T viene de perder 3-1 con Gimnasia Mendoza y 3-0 ante Lanús en encuentros anteriores, aunque también registra una victoria contundente por 4-0 ante Platense a principios de agosto. En total, el equipo de Sampaoli marcó ocho goles y recibió once en sus últimas cinco salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambos clubes data del 1 de marzo de 2026, cuando Talleres recibió a San Lorenzo en la Liga Profesional y el partido terminó 0-0. Antes de ese empate, San Lorenzo se impuso 2-1 como visitante en julio de 2025 y también ganó los dos encuentros disputados como local: 1-0 en enero de 2025 y 2-0 en agosto de 2024. El único resultado igualado anterior fue el 0-0 de abril de 2023 en Córdoba. En los últimos cinco enfrentamientos, San Lorenzo acumula tres victorias, ninguna para Talleres, y dos empates.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, San Lorenzo marcha undécimo y Talleres decimoquinto. En el Apertura Grupo A, Talleres ocupa el cuarto puesto y San Lorenzo el séptimo.