San Lorenzo recibe a Boca Juniors en un partido de Liga Profesional que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de su temporada. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 10 20 sept 2026 - 13:45

Cómo sintonizar el San Lorenzo vs Boca Juniors

San Lorenzo vs Boca Juniors se puede seguir en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrarás los canales y opciones de streaming disponibles para ver el partido.

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Acerca del encuentro

El conjunto de Néstor Gorosito atraviesa una campaña irregular. San Lorenzo acumula resultados dispares y llega a este partido desde la décima posición del Clausura Grupo A, con la necesidad de sumar para no quedar descolgado en la tabla.

Boca Juniors, en cambio, llega con ritmo y confianza. El equipo de Rodolfo Arruabarrena viene de un empate ante Sao Paulo en Copa Sudamericana y antes de eso goleó 3-1 a Central Córdoba de Santiago en liga, lo que refleja una dinámica positiva que busca sostener.

En el Clausura, Boca ocupa la quinta posición, mientras que en el Apertura Grupo A se ubica segundo. Esa solidez en la tabla contrasta con las dificultades que enfrenta San Lorenzo para encontrar regularidad.

El historial reciente entre ambos no inclina la balanza de forma clara. El último cruce terminó en empate, y los antecedentes muestran una serie pareja que no anticipa un desenlace fácil para ninguno de los dos.

Gorosito necesita una respuesta de su equipo en casa. Arruabarrena, por su parte, querrá demostrar que el buen momento de Boca tiene continuidad fuera de Buenos Aires.

Noticias de los equipos

Néstor Gorosito no ha confirmado lesiones ni suspensiones en el plantel de San Lorenzo de cara a este partido, y todavía no se ha dado a conocer un once probable. Se esperan novedades más cerca del pitido inicial.

Rodolfo Arruabarrena tampoco ha reportado bajas ni sanciones en Boca Juniors. No hay un once proyectado disponible por el momento, y la información se actualizará a medida que se acerque el encuentro.

Forma

San Lorenzo llega con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Independiente el 13 de septiembre, que siguió a la victoria 1-0 sobre Talleres. En ese tramo, el equipo de Gorosito también perdió 1-0 ante Instituto y empató sin goles frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Boca Juniors acumula tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones. El empate 1-1 ante Sao Paulo en Copa Sudamericana fue su resultado más reciente, precedido por la goleada 3-1 a Central Córdoba de Santiago en liga. Boca marcó siete goles y recibió cuatro en ese período, con una línea de rendimiento que muestra consistencia ofensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre San Lorenzo y Boca Juniors está marcado por el equilibrio. El último enfrentamiento, disputado en marzo de 2026 en Liga Profesional, terminó 1-1. Antes de ese empate, Boca se había impuesto en los dos cruces anteriores, incluyendo un 3-2 y un 2-1, ambos como local. San Lorenzo consiguió su última victoria en la serie en abril de 2023. La serie de los últimos cinco partidos refleja una rivalidad sin dominador claro, aunque Boca ha sumado más puntos en los encuentros más recientes.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, San Lorenzo se encuentra décimo y Boca Juniors quinto, una diferencia que da a los visitantes una posición más cómoda en la clasificación. En el Apertura Grupo A, Boca ocupa el segundo lugar frente al séptimo de San Lorenzo, lo que subraya la distancia actual entre ambos conjuntos en términos de regularidad en la temporada.