Rosario Central vs Gimnasia LP: estado de los equipos, streaming en vivo, canales de TV y más

Rosario Central recibe a Gimnasia LP en un partido de la Liga Profesional. El Canalla busca retomar el camino del triunfo en condición de local tras una semana cargada de emociones continentales. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 7 29 ago 2026 - 16:00

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Acerca del partido

Jorge Almirón conduce a un equipo que viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores a manos de Corinthians. La salida del torneo continental no solo golpeó los resultados: Ángel Di María reconoció públicamente que su futuro en el club es incierto, una sombra que se proyecta sobre el plantel.

En la Liga Profesional, sin embargo, el rendimiento de Central ha sido más sólido. Los rosarinos ganaron sus dos últimos partidos domésticos antes de la caída ante Talleres el 25 de agosto, y Almirón tiene un equipo ordenado y difícil de batir.

Gimnasia LP llega a Rosario en un momento delicado. El equipo de Ariel Pereyra acumula tres derrotas en sus últimas tres presentaciones, incluyendo una goleada 4-0 ante Estudiantes que dejó al descubierto serias vulnerabilidades defensivas.

El Lobo platense sí mostró capacidad para competir con los mejores: ganó partidos ante Barracas Central y Aldosivi en este tramo, pero la consistencia le sigue esquivando. Pereyra necesita una respuesta firme de sus jugadores.

En la tabla del Clausura Grupo B, Central marcha tercero y Gimnasia sexto, lo que le da un peso adicional a los tres puntos en juego.

Noticias del equipo y escuadras

Jorge Almirón dirige a Rosario Central sin contar con información confirmada sobre lesionados o suspendidos de cara a este partido. No se ha publicado un once probable y las novedades del plantel se actualizarán antes del pitazo inicial.

Ariel Pereyra tampoco registra bajas confirmadas en Gimnasia LP. Al igual que en el caso del local, no hay una formación anticipada disponible y los detalles del equipo visitante se irán conociendo a medida que se acerque el encuentro.

Forma

Rosario Central suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Talleres en la Liga Profesional el 25 de agosto, mientras que antes de eso cayeron 1-0 ante Corinthians en la Copa Libertadores. En el plano doméstico, el Canalla ganó 1-0 en cancha de Barracas Central y 2-1 ante Aldosivi. El equipo de Almirón ha marcado cinco goles y recibido cuatro en este período.

Gimnasia LP atraviesa un momento complicado: tres derrotas, una victoria y un resultado adverso en los últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue una caída 2-3 ante Gimnasia Mendoza el 22 de agosto, y antes sufrió una goleada 4-0 frente a Estudiantes. Las dos victorias llegaron ante Barracas Central (2-0) y Aldosivi (1-2 de visitante). El Lobo ha marcado cinco goles pero recibió nueve en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 25 de febrero de 2026 en la Liga Profesional, con Rosario Central ganando 2-1 como visitante en cancha de Gimnasia LP. Antes de ese resultado, el Canalla también se impuso 3-0 en La Plata en septiembre de 2025. En los últimos cinco cruces registrados, Rosario Central acumula cuatro victorias y una derrota, con nueve goles a favor y tres en contra.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Rosario Central marcha tercero y Gimnasia LP sexto. En el Apertura Grupo B, el Canalla ocupa el cuarto lugar y el Lobo el quinto.