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Copa Libertadores
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Rosario Central vs Corinthians: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Rosario Central vs Corinthians
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Cómo ver el partido de Copa Libertadores entre Rosario Central y Corinthians, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Copa Libertadores - 1/8

Cómo ver Rosario Central vs Corinthians en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Rosario Central y Corinthians se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium, Telefe Argentina, mitelefe y Fox Sports Argentina. A continuación se detallan los canales de TV y las opciones de transmisión disponibles.

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Rosario Central recibe a Corinthians en un partido de Copa Libertadores que tiene implicaciones directas en la clasificación de ambos equipos. El conjunto argentino busca aprovechar su condición de local para sumar puntos en el Grupo H, mientras que el club paulista llega como líder del Grupo E con la intención de mantener su posición en el torneo continental.

Rosario Central atraviesa un momento de forma irregular. El equipo dirigido por Jorge Almirón encadenó dos victorias consecutivas en la Liga Profesional ante Aldosivi y River Plate, pero esos resultados positivos contrastan con derrotas previas ante Belgrano y Estudiantes que recuerdan la fragilidad de su rendimiento.

Corinthians, por su parte, llega con mayor confianza tras superar a Internacional en la Copa de Brasil a mitad de semana, una remontada que le dio continuidad a su dinámica positiva. Fernando Diniz ha logrado estabilizar al equipo en distintos frentes, y el triunfo ante Red Bull Bragantino en el Brasileirao el 9 de agosto refuerza esa sensación de solidez.

El conjunto paulista también afronta este partido en un contexto de turbulencia extradeportiva. Memphis Depay, figura importante del plantel, protagonizó una ruptura pública con el club tras denunciar promesas incumplidas sobre la renovación de su contrato, lo que lo dejó como agente libre. Su ausencia, si se confirma, modifica las opciones ofensivas de Diniz.

Para Rosario Central, esta es una oportunidad de demostrar que puede competir de igual a igual con uno de los equipos brasileños más reconocidos del torneo. El ambiente en casa puede ser un factor determinante para un equipo que necesita resultados en el grupo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de Copa Libertadores en vivo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Rosario Central contra Corinthians alineaciones probables

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ROS
Formación
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Corinthians
COR
Corinthians crest
Corinthians
COR

Manager

  • J. Almiron

Rosario Central está dirigido por Jorge Almirón para este partido. No se han confirmado lesiones ni suspensiones en el plantel local, y por el momento no se ha publicado un once titular proyectado. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

En el caso de Corinthians, Fernando Diniz conduce al equipo sin bajas ni sanciones confirmadas a esta hora. Tampoco se ha dado a conocer una alineación probable, y las novedades del plantel visitante se añadirán en cuanto estén disponibles.

Forma

ROS

ROS - Formulario

EST
L3-0
BEL
L2-1
RAC
D0-0
RIV
W0-1
ALD
W2-1
Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
COR

COR - Formulario

BAH
D1-1
APR
D0-0
INT
L2-0
INT
W2-1
BGT
W0-2
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Rosario Central llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-1 ante Aldosivi en la Liga Profesional el 7 de agosto, al que precedió una victoria 0-1 en campo de River Plate. El equipo empató 0-0 con Racing Club y cayó ante Belgrano y Estudiantes, este último por un contundente 3-0 en Copa. En total, el conjunto argentino marcó cuatro goles y encajó siete en ese período.

Corinthians suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el triunfo 2-1 ante Internacional en la Copa de Brasil el 6 de agosto, reacción inmediata a la derrota 2-0 en el partido de ida cuatro días antes. También ganaron 0-2 ante Red Bull Bragantino en el Brasileirao el 9 de agosto. El equipo igualó 0-0 con Atlético PR y 1-1 con Bahia, acumulando siete goles a favor y tres en contra en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Rosario Central y Corinthians no están disponibles en este momento. El historial reciente entre ambos clubes se actualizará en cuanto la información esté confirmada.

Clasificación

En la Copa Libertadores, Corinthians ocupa el primer puesto del Grupo E, mientras que Rosario Central se encuentra en la segunda posición del Grupo H.

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