Rosario Central recibe a Argentinos Juniors en un partido de la Liga Profesional con implicaciones directas en la tabla del Clausura Grupo B. El líder del grupo visita a un rival que necesita sumar para no perder terreno en la parte alta. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 10 20 sept 2026 - 16:00

Cómo sintonizar el Rosario Central vs Argentinos Juniors

El partido entre Rosario Central y Argentinos Juniors se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrarás los enlaces para acceder a la transmisión.

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Acerca del encuentro

Jorge Almirón dirige a un Rosario Central que llega con resultados dispares en las últimas semanas. El equipo rosarino empató ante Newell's Old Boys y ante Talleres, pero también cayó ante Gimnasia LP y fue eliminado de la Copa Libertadores tras perder frente a Corinthians.

Su victoria más reciente llegó precisamente en la jornada anterior, cuando derrotó a Tigre 1-0 de visitante. Ese triunfo le da algo de aire, pero la irregularidad sigue siendo su marca en este tramo de la temporada.

Argentinos Juniors, por su parte, llega como el equipo mejor posicionado del grupo. Nicolas Diez conduce a un conjunto que no pierde el hilo a pesar de no haber ganado en sus últimas dos salidas, con empates ante Gimnasia LP y Barracas Central.

El historial reciente entre estos clubes, con varios enfrentamientos jugados en casa de Argentinos, pesa a favor del visitante. Pero esta vez el partido se juega en el estadio de Central, lo que cambia el escenario.

Noticias de los equipos y escuadras

Jorge Almirón no ha confirmado novedades sobre bajas ni suspensiones en el plantel de Rosario Central de cara a este partido. Se añadirán actualizaciones a medida que se conozcan antes del pitido inicial.

En el caso de Argentinos Juniors, Nicolas Diez tampoco ha reportado lesiones ni sanciones en su plantilla. La información definitiva sobre ambos equipos estará disponible más cerca del comienzo del encuentro.

Forma

Rosario Central llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El triunfo más reciente fue el 0-1 ante Tigre el 13 de septiembre, mientras que antes había igualado 1-1 con Newell's Old Boys. En ese tramo, el equipo de Almirón anotó cinco goles y recibió seis, lo que refleja una línea defensiva que no termina de encontrar solidez.

Argentinos Juniors acumula una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El más reciente fue un 1-1 ante Gimnasia LP el mismo 13 de septiembre, y antes había empatado sin goles frente a Barracas Central. Su único triunfo en el período fue el 2-1 ante Aldosivi, y su única derrota llegó ante River Plate por 2-0. En total, el equipo de Diez marcó cinco goles y encajó cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes terminó 0-0, disputado en marzo de 2026 con Argentinos Juniors como local en la Liga Profesional. Mirando los últimos cinco antecedentes, Argentinos ha dominado la serie con tres victorias frente a las dos de Rosario Central, aunque en esta ocasión el partido se juega en territorio rosarino, lo que invierte las condiciones habituales.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Argentinos Juniors ocupa el primer puesto mientras Rosario Central se encuentra cuarto. En el Apertura Grupo B, Argentinos es segundo y Central también aparece en la cuarta posición.