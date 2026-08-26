Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Copa Sudamericana - 1/8 26 ago 2026 - 20:30

Cómo ver River Plate vs Santa Fe en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y streaming en vivo para seguir River Plate vs Santa Fe por la Copa Sudamericana se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

River Plate recibe a Santa Fe en un duelo de Copa Sudamericana con mucho en juego para ambos clubes. El conjunto de Eduardo Coudet necesita sumar tras un tramo de Liga Profesional que no ha dado los resultados esperados.

El primer enfrentamiento entre estos dos equipos en esta edición del torneo terminó sin goles. Ahora, en el partido de vuelta, River buscará imponer su condición de local para avanzar en la competencia continental.

Santa Fe llega a Buenos Aires en un momento de solidez defensiva. El equipo de Pablo Repetto no ha encajado goles en sus dos últimas salidas y ha demostrado ser un rival difícil de batir en cualquier escenario.

En la Liga Profesional, River acumula resultados irregulares. El equipo de Coudet empató 2-2 ante Vélez Sarsfield en su último partido doméstico y busca en la Sudamericana el impulso que el fútbol local no le ha dado.

Santa Fe, líder del Grupo H según los datos disponibles, tiene margen para especular. Sin embargo, Repetto no suele conformarse con la posición alcanzada y se espera un planteamiento competitivo desde el primer minuto.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Eduardo Coudet dirige a River Plate en este encuentro. El cuerpo técnico no ha confirmado lesionados ni suspendidos, y no se ha dado a conocer un once probable de cara al partido. La información se actualizará cuando esté disponible.

Pablo Repetto conduce a Santa Fe. Al igual que su rival, el equipo colombiano no ha reportado bajas por lesión ni sanción, y tampoco se ha publicado una alineación prevista. Se añadirán novedades a medida que se acerque el pitido inicial.

Forma

River Plate acumula un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Vélez Sarsfield por la Liga Profesional el 23 de agosto. La única victoria del tramo llegó frente a Argentinos Juniors por 2-0. Los dos tropiezos fueron ante Tigre (0-1) y Rosario Central (0-1).

Santa Fe llega con mayor regularidad: dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco compromisos. El equipo de Repetto empató 0-0 con América de Cali el 22 de agosto y repite ese mismo marcador del partido de ida ante River. Las dos victorias fueron ante Chico FC y Unión Magdalena, ambas por 2-0. El conjunto bogotano no ha encajado un gol en sus tres últimas salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes fue el partido de ida de esta misma eliminatoria, disputado el 20 de agosto de 2026 en Bogotá por la Copa Sudamericana, que terminó 0-0. Antes de este cruce, los cinco precedentes registrados corresponden a ediciones de Copa Libertadores. River Plate venció 2-1 a Santa Fe el 20 de mayo de 2021, resultado que precedió a un empate sin goles entre ambos el 7 de mayo de ese mismo año. En los encuentros de 2018, River ganó 1-0 como visitante en Bogotá y empató 0-0 como local. En el conjunto de los cinco duelos previos al actual, River Plate muestra un balance favorable con tres victorias, dos empates y ninguna derrota.

Clasificación

Grp. H Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 River Plate RIV 6 4 2 0 9 3 +6 14 W D W W W 2 Red Bull Bragantino BGT 6 3 1 2 12 5 +7 10 W D W L W 3 Carabobo FC CBF 6 3 0 3 6 5 +1 9 L W L W L 4 Blooming BLO 6 0 1 5 3 17 -14 1 L L L L L Clasificación para la próxima etapa

En el Grupo H de la Copa Sudamericana, River Plate ocupa la primera posición según los datos disponibles.