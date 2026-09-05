River Plate vs Independiente Rivadavia: cómo ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

River Plate recibe a Independiente Rivadavia en un partido de la Liga Profesional argentina. El conjunto de Núñez busca retomar el camino de la regularidad en casa después de un tramo exigente de calendario. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 8 6 sept 2026 - 18:15

Cómo sintonizar el River Plate vs Independiente Rivadavia

El partido entre River Plate e Independiente Rivadavia se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina.

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Acerca del encuentro

Leonardo Ponzio conduce a un River que llega con sensaciones encontradas. Los de Núñez vienen de ganar en Banfield por 3-2, pero esa victoria no borra del todo las dudas que dejaron dos empates seguidos y la eliminación en Copa Sudamericana ante Santa Fe. La salida de Enzo Fernández al Manchester City en el mercado de verano europeo también ha generado ruido, aunque los dividendos de esa venta representan un alivio financiero considerable para el club.

Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, llega en un buen momento. El Azul mendocino ganó su último partido de Liga Profesional ante Racing Club por 3-1 y acumula tres resultados positivos en sus últimas cinco presentaciones. El equipo viaja a Buenos Aires con confianza.

En la tabla del Apertura Grupo B, Rivadavia ocupa el primer puesto, mientras que River es segundo. Eso convierte este encuentro en un duelo directo entre los dos mejores de ese grupo, lo que le da un peso específico importante dentro de la fecha.

El historial reciente entre ambos no favorece a River tanto como podría esperarse. Rivadavia ganó el último cruce entre estos equipos, en noviembre de 2024, y el duelo de marzo de 2026 terminó igualado. River necesita romper esa tendencia en su estadio.

Noticias del equipo y escuadras

River Plate está dirigido por Leonardo Ponzio. Al momento de la publicación, no hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. Los datos se actualizarán cuando estén disponibles.

Independiente Rivadavia llega a este partido bajo las órdenes de Alfredo Berti. Tampoco hay novedades confirmadas sobre bajas o sanciones en el equipo visitante, ni se ha publicado un once inicial proyectado. Se agregarán actualizaciones a medida que se acerque el horario de inicio.

Forma

River Plate registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-2 ante Banfield en la Liga Profesional el 30 de agosto. Antes de eso, cayó eliminado en Copa Sudamericana ante Santa Fe, partido que terminó 1-1. El equipo empató 2-2 con Vélez Sarsfield el 23 de agosto y ganó 2-0 ante Argentinos Juniors el 16 de agosto. En total, River marcó siete goles y recibió seis en ese período.

Independiente Rivadavia suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue un triunfo 3-1 ante Racing Club en la Liga Profesional el 31 de agosto. También ganó 2-0 ante Aldosivi en Copa y empató 0-0 con Independiente en la liga. Las dos derrotas llegaron ante Fluminense en Copa Libertadores y ante Belgrano por 2-0 en la Liga Profesional. El equipo convirtió seis goles y recibió cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos clubes se disputó el 3 de marzo de 2026 en la Liga Profesional, con Independiente Rivadavia como local, y terminó 1-1. En el encuentro anterior, una Copa jugada el 25 de octubre de 2025, también igualaron sin goles. De los últimos cinco partidos entre ambos, Independiente Rivadavia ganó uno, River Plate ganó dos y se registraron dos empates. El triunfo más claro de River en ese historial fue el 2-0 como local en la Copa de la Liga Profesional de marzo de 2024.

Clasificación

En el Apertura Grupo B, Independiente Rivadavia lidera la tabla en la primera posición, mientras que River Plate es segundo. En el Clausura Grupo B, River ocupa el puesto 11 y Rivadavia el sexto.