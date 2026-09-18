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River Plate vs Huracán: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

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River Plate recibe a Huracán en un duelo del Grupo B de la Liga Profesional que llega en un momento delicado para ambos clubes en la tabla del Clausura. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Liga Profesional - Jornada 10

Cómo sintonizar el River Plate vs Huracán

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Acerca del encuentro

Leonardo Ponzio lleva tres victorias consecutivas en el torneo local, con triunfos sobre Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia y Banfield. El equipo viene de superar un imprevisto logístico antes del partido en Tucumán, donde el micro oficial quedó atascado en una rampa y el plantel debió cambiar de transporte para llegar al estadio. Pese a eso, River se impuso 2-1 con diez hombres en cancha rival.

Sin embargo, la eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Santa Fe sigue siendo una herida reciente. Ponzio sabe que el foco ahora debe estar puesto exclusivamente en el torneo local, donde River ocupa el sexto lugar del Clausura Grupo B.

Huracán, dirigido por Diego Martinez, llega con un registro más irregular. El equipo acumula tres empates en sus últimos cuatro partidos de Liga Profesional y no gana desde la victoria ante San Lorenzo. Una racha así, frente a un River que viene de ganar tres seguidos, plantea una prueba real para el conjunto de Parque Patricios.

En el historial reciente, Huracán ganó en casa contra River en marzo de este año por 1-2, lo que demuestra que el local tiene argumentos para complicar al visitante.

Noticias de los equipos y escuadras

River Plate contra Huracán alineaciones probables

Manager

  • L. Ponzio

Leonardo Ponzio conduce a River Plate sin confirmaciones sobre lesionados ni suspendidos de cara a este partido. No se ha publicado un once probable y se esperan novedades en la previa inmediata al encuentro.

Diego Martinez tampoco cuenta con información confirmada sobre bajas o sanciones en Huracán. El equipo visitante definirá su formación más cerca del pitazo inicial.

Forma

RIV

RIV - Formulario

SAR
D2-2
SFE
L1-1
BAN
W2-3
INR
W3-1
ATT
W1-2
Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
HUR

HUR - Formulario

SAR
L2-0
DER
D0-0
EST
D1-1
BEL
D1-1
RAC
W2-1
Gol marcado (encajado)
4/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5

River Plate llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El triunfo más reciente fue el 1-2 ante Atlético Tucumán en la Liga Profesional, y antes de eso el equipo venció a Independiente Rivadavia 3-1 y a Banfield 2-3 de visitante. La única derrota del período llegó ante Santa Fe en la Copa Sudamericana. River anotó nueve goles y recibió siete en ese tramo.

Huracán suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones en la Liga Profesional. El resultado más reciente fue el 2-1 sobre Racing Club, aunque antes de eso el equipo encadenó tres partidos sin ganar, con empates ante Belgrano (1-1), Estudiantes de Río Cuarto (1-1) y Deportivo Riestra (0-0). En total, el Globo marcó cinco goles y concedió cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

River PlateEmpateHuracán
2
1
2
Liga Profesional
Huracán badge
Huracán
HUR
1
River Plate badge
River Plate
RIV
2
F
Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
1
Huracán badge
Huracán
HUR
1
F
Copa de la Liga Profesional
Huracán badge
Huracán
HUR
1
River Plate badge
River Plate
RIV
0
F
Copa de la Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
1
Huracán badge
Huracán
HUR
2
F
Liga Profesional
Huracán badge
Huracán
HUR
0
River Plate badge
River Plate
RIV
3
F
7Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 13 de marzo de 2026 en la Liga Profesional, con Huracán como local y victoria para River Plate por 1-2. En los últimos cinco cruces, River ganó dos y Huracán se impuso en tres, con el resultado más reciente a favor del conjunto de Núñez.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, River Plate y Huracán comparten la sexta posición. En el Apertura Grupo B, River es segundo y Huracán se ubica séptimo.

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