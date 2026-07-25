Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver River Plate vs Barracas Central en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre River Plate y Barracas Central se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de streaming disponibles para seguir el encuentro en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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River Plate recibe a Barracas Central en un nuevo capítulo de la Liga Profesional argentina, con los dos equipos ubicados en el Grupo B de la tabla.

El conjunto de Eduardo Coudet llega a este partido con resultados dispares en las últimas semanas. La derrota ante Aldosivi en Copa el 18 de julio fue un golpe de realidad, aunque el triunfo frente a Blooming en Copa Sudamericana a fines de mayo mostró la capacidad del equipo para reaccionar en competencias internacionales.

Barracas Central, dirigido por Damián Ayude, atraviesa un momento complicado. Los visitantes acumularon cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos y llegan sin el ritmo ni la confianza necesarios para enfrentar a un rival de mayor jerarquía en su cancha.

El historial entre ambos equipos favorece ampliamente a River Plate, que ha dominado los cruces recientes con autoridad. Barracas necesita encontrar argumentos para cambiar esa tendencia.

Para saber cómo y dónde seguir este partido en vivo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

River Plate está dirigido por Eduardo Coudet, aunque el cuerpo técnico no ha confirmado el once titular ni se han reportado bajas oficiales por lesión o suspensión de cara a este encuentro. Se irán añadiendo novedades a medida que se acerque el partido.

En el caso de Barracas Central, el entrenador Damián Ayude tampoco ha dado a conocer su alineación probable. Tampoco hay registros de lesionados ni suspendidos confirmados en este momento. La información se actualizará antes del pitido inicial.

Forma

River Plate registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante Aldosivi en Copa el 18 de julio. En Copa Sudamericana, el equipo sumó un triunfo por 3-0 ante Blooming y empató 1-1 con Red Bull Bragantino. En Liga Profesional, ganó 1-0 ante Rosario Central pero cayó 3-2 ante Belgrano.

Barracas Central llega con cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su único triunfo fue por 1-0 ante Huracán en Copa el 3 de junio. Las caídas incluyen un 3-0 ante Vasco da Gama y un 2-0 ante Audax Italiano en Copa Sudamericana, además de una derrota 2-1 ante Banfield en Liga Profesional. El equipo ha marcado apenas cinco goles y encajado nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 24 de enero de 2026 en Liga Profesional, con Barracas Central como local y River Plate ganando por 1-0. En los cinco antecedentes disponibles, River Plate acumula cuatro victorias por una de Barracas Central, con un marcador global ampliamente favorable al Millonario. El 5-1 registrado en agosto de 2023 y los dos triunfos consecutivos por 3-0 en Liga Profesional reflejan la diferencia histórica entre ambos clubes en estos cruces.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, River Plate y Barracas Central comparten la cuarta posición. En el Apertura Grupo B, River Plate ocupa el segundo lugar mientras que Barracas Central se ubica octavo.