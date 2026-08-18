Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Copa Sudamericana - 1/8 18 ago 2026 - 18:00

Cómo ver Recoleta vs Boca Juniors en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+ Premium transmite este partido de Copa Sudamericana en directo. Las opciones de canal de TV y streaming en línea para este encuentro se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Recoleta recibe a Boca Juniors en Paraguay en el partido de vuelta del Grupo D de la Copa Sudamericana, con el conjunto xeneize llegando con una ventaja considerable tras el resultado de la primera fecha.

Boca ganó 3-1 en la ida, disputada apenas seis días antes de este encuentro en Buenos Aires. Rodolfo Arruabarrena llega a suelo paraguayo con la clasificación prácticamente en el bolsillo, aunque en el fútbol sudamericano nada está dicho hasta el pitido final.

Recoleta, dirigido por Jorge Gonzalez, lidera el Grupo D en la tabla, un dato que refleja su trayectoria en el torneo. Sin embargo, revertir una desventaja de dos goles ante un equipo de la envergadura de Boca exige una actuación extraordinaria.

El conjunto xeneize llega con la confianza intacta. Su último partido fue un empate 1-1 ante Club Atlético Platense en la Liga Profesional el 16 de agosto, una muestra de que Arruabarrena mantiene la rotación activa mientras compite en varios frentes simultáneamente.

Fuera del campo, el capitán Leandro Paredes rechazó el interés del AC Milan para quedarse en Boca. La decisión del campeón del mundo de priorizar los objetivos del club en Buenos Aires dice mucho del estado de ánimo en el vestuario visitante.

Recoleta sabe que necesita algo especial. Su forma reciente en la División Profesional de Paraguay ha sido irregular, y la brecha en experiencia continental entre ambos clubes es evidente.

A continuación, toda la información para seguir este partido de Copa Sudamericana en directo, incluyendo canal de TV y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Recoleta está dirigido por Jorge Gonzalez para este partido. No hay información disponible sobre lesiones ni suspensiones en el equipo local, y no se ha confirmado un once probable. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el pitido inicial.

Boca Juniors, bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, tampoco tiene novedades confirmadas sobre bajas o alineación probable en esta fase. Se espera más información sobre el plantel visitante en las horas previas al encuentro.

Forma

Recoleta acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 1-2 ante 2 de Mayo en la División Profesional el 14 de agosto, y previamente cayó 3-1 ante Boca Juniors en la Copa Sudamericana el 11 de agosto. En ese tramo también registró victorias ante Rubio Ñú (1-3) y Nacional Asunción (3-2), además de una derrota por 4-1 ante Libertad. En total, el equipo paraguayo marcó nueve goles y encajó diez en esos cinco encuentros.

Boca Juniors llega con dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su salida más reciente fue el empate 1-1 ante Club Atlético Platense en la Liga Profesional el 16 de agosto, seguido de la victoria 3-1 sobre Recoleta en la Copa Sudamericana. También empató 1-1 con Vélez Sarsfield, venció 1-0 a Estudiantes y empató 2-2 con Newell's Old Boys. Boca lleva cinco partidos sin perder, con ocho goles a favor y cinco en contra en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Copa Sudamericana Boca Juniors BOC 3 Recoleta REC 1 F 1 Goles marcados 3 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único antecedente registrado entre estos dos clubes en los datos disponibles tuvo lugar el 11 de agosto de 2026, cuando Boca Juniors venció 3-1 a Recoleta en la Copa Sudamericana con Boca como local. Ese resultado otorga al equipo de Arruabarrena una ventaja clara de cara a este segundo duelo en Paraguay.

Clasificación

Grp. D Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Recoleta REC 6 1 5 0 6 5 +1 8 W D D D D 2 Santos FC SAN 6 1 4 1 8 6 +2 7 W D D D D 3 San Lorenzo SAN 6 1 4 1 6 5 +1 7 L D D D W 4 Deportivo Cuenca DEC 6 1 3 2 3 7 -4 6 L D D D L Clasificación para la próxima etapa

En el Grupo D de la Copa Sudamericana, Recoleta ocupa actualmente la primera posición de la tabla.