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Primera División - Jornada 1 26 ago 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Cómo ver Real Madrid vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Madrid vs Real Sociedad se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás los detalles del canal de TV y el live stream disponible para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Real Madrid recibe a la Real Sociedad en el Estadio Bernabéu en un partido de Primera División que supone el primer encuentro como local del conjunto merengue en la nueva temporada de LaLiga.

José Mourinho llega al choque con la plantilla cerrada, según declaró el propio técnico portugués en los últimos días. El entrenador ha dejado claro que no espera más incorporaciones este verano, aunque no descartó posibles salidas antes del cierre del mercado.

Vinicius Junior vuelve a ser el foco de atención. Mourinho ha pedido públicamente una mayor protección arbitral para el brasileño, comparando el trato que recibe de los rivales con el acoso en un patio de colegio. El extremo llega al partido con la polémica de un posible interés del Arsenal ya zanjada tras renovar su contrato.

La Real Sociedad, dirigida por Pellegrino Matarazzo, llega al Bernabéu en un momento delicado. Los donostiarras perdieron en la primera jornada ante el Real Betis y acumulan cinco derrotas consecutivas entre resultados oficiales y amistosos de pretemporada.

En la tabla, los blancos ocupan la séptima posición mientras que los txuri-urdin se encuentran en el puesto 19, lo que convierte este partido en una oportunidad para ambos de corregir su arranque de temporada.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y las novedades de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

José Mourinho no podrá contar con Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio ni Thiago Pitarch por lesión. El once probable del Real Madrid incluye a Thibaut Courtois bajo palos, con Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold en defensa, Bernardo Silva y Federico Valverde en el centro del campo, y Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior y Kylian Mbappe completando el ataque.

En el lado visitante, Pellegrino Matarazzo solo tiene la baja confirmada de Alvaro Odriozola por lesión. La alineación prevista de la Real Sociedad sitúa a Alex Remiro en portería, con Sergio Gómez, Jon Martin, Jon Aramburu e Igor Zubeldia en la línea defensiva, y Ander Barrenetxea, Takefusa Kubo, Yangel Herrera, Carlos Soler y Luka Sucic apoyando a Mikel Oyarzabal en punta. Se actualizará cualquier novedad conforme se acerque el partido.

Forma

El Real Madrid llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Espanyol por 1-2 en la primera jornada de Primera División el 22 de agosto. Antes de eso, los blancos golearon al Schalke 04 por 0-3 y al Deportivo de A Coruña por 0-1 en amistosos de pretemporada, además de superar al Ferencvaros por 1-2. El único punto perdido llegó en un empate a dos ante la Fiorentina en agosto. En total, el Real Madrid ha marcado nueve goles y encajado ocho en esos cinco partidos.

La Real Sociedad atraviesa su peor momento de forma reciente, con cinco derrotas consecutivas. La más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Real Betis en LaLiga el 21 de agosto. En pretemporada, los donostiarras también perdieron ante el Chelsea por 3-1, y cayeron en dos ocasiones ante el FC Colonia, por 2-1 y 2-0, además de perder ante el Toulouse por 2-1. El conjunto de Matarazzo ha marcado tres goles y encajado diez en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 14 de febrero de 2026 en el Bernabéu, con una contundente victoria del Real Madrid por 4-1 en Primera División. Antes de eso, la Real Sociedad ganó en casa por 1-2 en septiembre de 2025. En los últimos cinco duelos entre ambos, el Real Madrid ha ganado cuatro veces y hay un empate, con encuentros disputados tanto en LaLiga como en la Copa del Rey. El partido de Copa del Rey de abril de 2025 terminó con un dramático empate a cuatro en el Bernabéu, mientras que el Real Madrid ganó en el Reale Arena por 0-1 en febrero de ese mismo año.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Real Madrid ocupa actualmente la séptima posición, mientras que la Real Sociedad se encuentra en el puesto 19.