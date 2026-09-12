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Real Madrid vs Rayo Vallecano: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid vs Rayo Vallecano
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Cómo ver el partido de Primera División entre Real Madrid y Rayo Vallecano, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 5
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Cómo ver Real Madrid vs Rayo Vallecano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Madrid vs Rayo Vallecano se puede ver en directo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. Consulta los canales disponibles a continuación y accede a la transmisión en vivo desde tu plataforma habitual.

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El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Estadio Bernabéu en un partido de Primera División que llega en un momento de gran intensidad para el conjunto blanco.

José Mourinho dirige a un equipo que viene de superar a Inter Milán en la Liga de Campeones, aunque no sin controversia. Federico Valverde reconoció públicamente que los jugadores ignoraron las instrucciones tácticas del técnico portugués en la segunda mitad, lo que derivó en un tramo final más complicado de lo necesario.

Kylian Mbappé llega al partido como el jugador más votado del mes de agosto por los aficionados del club. El delantero francés respaldó el potencial del equipo para lograr grandes cosas esta temporada y su estado de forma es un factor determinante en las aspiraciones de Mourinho.

El Rayo Vallecano, por su parte, atraviesa un momento irregular. El conjunto de Benát San José perdió 5-2 ante el Barcelona en su visita al Camp Nou y cayó ante el Sevilla antes de remontar frente al Racing de Santander. Llegan al Bernabéu como decimocuartos en la clasificación, con poco margen para seguir cediendo puntos.

Las bajas en ambos equipos condicionarán el desarrollo del encuentro, con el Real Madrid sin varios de sus habituales en defensa y ataque. Rayo tampoco llega al completo, con múltiples ausencias que limitan las opciones de rotación del técnico visitante.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Real Madrid contra Rayo Vallecano alineaciones probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formación
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisAntonio RüdigerAntonio RüdigerT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldD. HuijsenD. HuijsenM. CucurellaM. CucurellaA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamVinicius JuniorVinicius JuniorE. CamavingaE. CamavingaB. SilvaB. SilvaK. MbappeK. MbappeD. CardenasD. CardenasA. PedrosaA. PedrosaP. CissP. CissF. LejeuneF. LejeuneA. RatiuA. RatiuP. DiazP. DiazÁlvaro GarcíaÁlvaro GarcíaUnai LópezUnai LópezO. ValentinO. Valentinteam-logoG. BouareS. CamelloS. Camello
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
Real Madrid

Once inicial

Rayo Vallecano

Manager

  • J. Mourinho
  • B. San Jose

José Mourinho no podrá contar con Éder Militão, Rodrygo ni Ferland Mendy por lesión. El once probable del Real Madrid incluye a Thibaut Courtois bajo palos, con Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Marc Cucurella en defensa. En el centro del campo aparecen Arda Güler, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva, con Vinícius Júnior y Kylian Mbappé como referencias ofensivas.

El Rayo Vallecano llega con cinco bajas por lesión: Augusto Batalla, Isi Palazón, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd y Randy Nteka. Además, Fran Pérez y Jorge de Frutos no podrán participar por sanción. Benát San José alineará previsiblemente a Dani Cárdenas en portería, con un bloque que incluye a Adriá Pedrosa, Pathé Ciss, Florian Lejeune y Andrei Rațiu en la línea defensiva.

Forma

RMA

RMA - Formulario

ESP
W1-2
RSO
W4-1
MAL
W4-0
BET
L1-0
INT
W2-1
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RAY

RAY - Formulario

IPS
L3-0
SEV
L2-1
ALA
D1-1
BAR
L5-2
SAN
W3-2
Gol marcado (encajado)
7/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Real Madrid presenta un registro de tres victorias, ningún empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la victoria 2-1 ante Inter Milán en la Liga de Campeones el 8 de septiembre. Antes de eso, los blancos cayeron 1-0 frente al Real Betis en Liga, pero respondieron con un contundente 4-0 al Málaga y un 4-1 al Real Sociedad. En total, el equipo ha marcado 12 goles y encajado 3 en ese periodo.

El Rayo Vallecano acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-2 ante el Racing de Santander el 5 de septiembre. Sin embargo, la derrota más llamativa fue el 5-2 ante el Barcelona, lo que evidencia la fragilidad defensiva del conjunto madrileño fuera de casa.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real MadridEmpateRayo Vallecano
2
3
0
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
8Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de febrero de 2026 en el Bernabéu, con victoria del Real Madrid por 2-1 en Primera División. En los últimos cinco enfrentamientos, el Real Madrid ha ganado dos, el Rayo ninguno, y se han registrado dos empates además de un resultado que terminó en tablas. Los partidos entre ambos han sido habitualmente disputados, con varios encuentros decididos por la mínima diferencia.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
W
W
W
W
2
AlavésAlavésALA
4310103+710
W
W
D
W
3
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
L
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
L
W
W
D
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
W
D
W
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
420265+16
W
W
L
L
11
LevanteLevanteLEV
41215505
D
W
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
D
L
L
W
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
L
W
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
W
L
D
L
15
GetafeGetafeGET
411225-34
D
L
W
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
D
D
L
L
D
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
18
MálagaMálagaMAL
402217-62
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
4013512-71
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, el Real Madrid ocupa la tercera posición, mientras que el Rayo Vallecano se sitúa en el decimocuarto lugar.

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