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Primera División - Jornada 5 12 sept 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Cómo ver Real Madrid vs Rayo Vallecano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Estadio Bernabéu en un partido de Primera División que llega en un momento de gran intensidad para el conjunto blanco.

José Mourinho dirige a un equipo que viene de superar a Inter Milán en la Liga de Campeones, aunque no sin controversia. Federico Valverde reconoció públicamente que los jugadores ignoraron las instrucciones tácticas del técnico portugués en la segunda mitad, lo que derivó en un tramo final más complicado de lo necesario.

Kylian Mbappé llega al partido como el jugador más votado del mes de agosto por los aficionados del club. El delantero francés respaldó el potencial del equipo para lograr grandes cosas esta temporada y su estado de forma es un factor determinante en las aspiraciones de Mourinho.

El Rayo Vallecano, por su parte, atraviesa un momento irregular. El conjunto de Benát San José perdió 5-2 ante el Barcelona en su visita al Camp Nou y cayó ante el Sevilla antes de remontar frente al Racing de Santander. Llegan al Bernabéu como decimocuartos en la clasificación, con poco margen para seguir cediendo puntos.

Las bajas en ambos equipos condicionarán el desarrollo del encuentro, con el Real Madrid sin varios de sus habituales en defensa y ataque. Rayo tampoco llega al completo, con múltiples ausencias que limitan las opciones de rotación del técnico visitante.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

José Mourinho no podrá contar con Éder Militão, Rodrygo ni Ferland Mendy por lesión. El once probable del Real Madrid incluye a Thibaut Courtois bajo palos, con Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Marc Cucurella en defensa. En el centro del campo aparecen Arda Güler, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva, con Vinícius Júnior y Kylian Mbappé como referencias ofensivas.

El Rayo Vallecano llega con cinco bajas por lesión: Augusto Batalla, Isi Palazón, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd y Randy Nteka. Además, Fran Pérez y Jorge de Frutos no podrán participar por sanción. Benát San José alineará previsiblemente a Dani Cárdenas en portería, con un bloque que incluye a Adriá Pedrosa, Pathé Ciss, Florian Lejeune y Andrei Rațiu en la línea defensiva.

Forma

El Real Madrid presenta un registro de tres victorias, ningún empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la victoria 2-1 ante Inter Milán en la Liga de Campeones el 8 de septiembre. Antes de eso, los blancos cayeron 1-0 frente al Real Betis en Liga, pero respondieron con un contundente 4-0 al Málaga y un 4-1 al Real Sociedad. En total, el equipo ha marcado 12 goles y encajado 3 en ese periodo.

El Rayo Vallecano acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-2 ante el Racing de Santander el 5 de septiembre. Sin embargo, la derrota más llamativa fue el 5-2 ante el Barcelona, lo que evidencia la fragilidad defensiva del conjunto madrileño fuera de casa.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de febrero de 2026 en el Bernabéu, con victoria del Real Madrid por 2-1 en Primera División. En los últimos cinco enfrentamientos, el Real Madrid ha ganado dos, el Rayo ninguno, y se han registrado dos empates además de un resultado que terminó en tablas. Los partidos entre ambos han sido habitualmente disputados, con varios encuentros decididos por la mínima diferencia.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Real Madrid ocupa la tercera posición, mientras que el Rayo Vallecano se sitúa en el decimocuarto lugar.