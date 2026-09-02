Real Betis vs Real Madrid: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Estadio de La Cartuja de Sevilla acoge este choque de Primera División entre Real Betis y Real Madrid, con los blancos llegando como uno de los equipos más en forma de la competición tras un arranque de temporada contundente. GOAL te comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 4 4 sept 2026 - 15:00 Estadio de La Cartuja

Real Betis vs Real Madrid: canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Betis vs Real Madrid se puede ver en directo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

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Acerca del partido

El conjunto de Manuel Pellegrini llega al partido con sensaciones encontradas. Tras encadenar dos victorias seguidas en liga ante Valencia y Real Sociedad, el Betis sufrió una dura derrota por 5-2 frente al Levante en su último compromiso liguero, lo que frena el impulso que el técnico chileno había logrado construir.

José Mourinho regresa al banquillo del Real Madrid en un contexto que no ha estado exento de polémica. Voces críticas dentro del madridismo han cuestionado la dirección deportiva del club este verano, aunque los resultados sobre el césped hablan por sí solos: cinco victorias en sus últimos cinco partidos entre amistosos y liga, con 12 goles anotados.

Kylian Mbappé y Jude Bellingham forman parte de una delantera con una capacidad de daño evidente. El Madrid llega a Sevilla con la confianza de haber goleado al Málaga por 4-0 en su último partido liguero y con el hambre de consolidar su posición en la tabla.

Para el Betis, el partido supone una oportunidad de reivindicarse ante su afición tras el tropiezo ante el Levante. Pellegrini tiene ante sí el reto de organizar a su equipo frente a uno de los ataques más peligrosos de Europa.

Noticias del equipo y escuadras

En el Betis, Manuel Pellegrini no podrá contar con Diego Conde ni con Giovani Lo Celso por lesión. El once probable del técnico chileno incluye a Álvaro Vallés bajo palos, con una línea defensiva formada por Francisco García, Héctor Bellerín, Marc Bartra y Natan. En el mediocampo figuran Antony, Marc Roca y Rodrigo Riquelme, mientras que Isco y Facundo Bernal apoyarán a Troy Parrott en ataque.

José Mourinho afronta el partido con una lista de bajas considerable: Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni y Endrick son bajas por lesión. Antonio Rüdiger, que anunció recientemente su retirada internacional con Alemania para centrarse en el Madrid, aparece en el once proyectado junto a Marc Cucurella, Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen. Thibaut Courtois defenderá la portería, con Vinícius Júnior, Federico Valverde, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé completando el equipo.

Forma

El Real Betis llega con un balance de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-2 ante el Levante en liga, aunque antes había encadenado triunfos consecutivos ante Valencia (0-1) y Real Sociedad (1-0). En total, el equipo de Pellegrini ha anotado 6 goles y encajado 9 en ese período.

El Real Madrid presenta un estado de forma muy distinto: 5 victorias en sus últimos 5 encuentros, con 12 goles a favor y tan solo 1 en contra. El triunfo más reciente fue una goleada por 4-0 al Málaga en liga, y antes ya había derrotado a Real Sociedad por 4-1. Los blancos no han conocido la derrota en ninguno de sus cinco últimos partidos, incluyendo compromisos de pretemporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó en empate a 1 en el Estadio de La Cartuja el 24 de abril de 2026, en un partido de Primera División. En los cinco últimos enfrentamientos directos, el Madrid acumula 3 victorias frente a 1 del Betis, con un empate. Los blancos han marcado 9 goles por 5 del conjunto verdiblanco en esa serie.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Real Madrid ocupa la segunda posición, mientras que el Real Betis se encuentra en el séptimo puesto.