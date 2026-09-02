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Real Betis vs Real Madrid: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Betis vs Real Madrid
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¿Cómo ver el partido de Primera División entre Real Betis y Real Madrid? GOAL te presenta lo que necesitas saber. Consulta opciones de streaming, canales, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio de La Cartuja de Sevilla acoge este choque de Primera División entre Real Betis y Real Madrid, con los blancos llegando como uno de los equipos más en forma de la competición tras un arranque de temporada contundente. GOAL te comparte todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 4
Estadio de La Cartuja

Real Betis vs Real Madrid: canales de TV y transmisiones en vivo

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Acerca del partido

El conjunto de Manuel Pellegrini llega al partido con sensaciones encontradas. Tras encadenar dos victorias seguidas en liga ante Valencia y Real Sociedad, el Betis sufrió una dura derrota por 5-2 frente al Levante en su último compromiso liguero, lo que frena el impulso que el técnico chileno había logrado construir.

José Mourinho regresa al banquillo del Real Madrid en un contexto que no ha estado exento de polémica. Voces críticas dentro del madridismo han cuestionado la dirección deportiva del club este verano, aunque los resultados sobre el césped hablan por sí solos: cinco victorias en sus últimos cinco partidos entre amistosos y liga, con 12 goles anotados.

Kylian Mbappé y Jude Bellingham forman parte de una delantera con una capacidad de daño evidente. El Madrid llega a Sevilla con la confianza de haber goleado al Málaga por 4-0 en su último partido liguero y con el hambre de consolidar su posición en la tabla.

Para el Betis, el partido supone una oportunidad de reivindicarse ante su afición tras el tropiezo ante el Levante. Pellegrini tiene ante sí el reto de organizar a su equipo frente a uno de los ataques más peligrosos de Europa.

Noticias del equipo y escuadras

Real Betis contra Real Madrid alineaciones probables

4-2-3-1
Real Betis crest
Real Betis
BET
Formación
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
1A. Valles11Francisco García2Héctor Bellerín5M. Bartra4Natan7Antony21M. Roca17R. Riquelme22Isco6F. Bernal19T. Parrott1T. Courtois22Antonio Rüdiger17M. Cucurella12T. Alexander-Arnold4D. Huijsen7Vinicius Junior8F. Valverde5J. Bellingham21B. Diaz6E. Camavinga10K. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Real Betis

Once inicial

Real Madrid

Manager

  • M. Pellegrini
  • J. Mourinho

En el Betis, Manuel Pellegrini no podrá contar con Diego Conde ni con Giovani Lo Celso por lesión. El once probable del técnico chileno incluye a Álvaro Vallés bajo palos, con una línea defensiva formada por Francisco García, Héctor Bellerín, Marc Bartra y Natan. En el mediocampo figuran Antony, Marc Roca y Rodrigo Riquelme, mientras que Isco y Facundo Bernal apoyarán a Troy Parrott en ataque.

José Mourinho afronta el partido con una lista de bajas considerable: Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni y Endrick son bajas por lesión. Antonio Rüdiger, que anunció recientemente su retirada internacional con Alemania para centrarse en el Madrid, aparece en el once proyectado junto a Marc Cucurella, Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen. Thibaut Courtois defenderá la portería, con Vinícius Júnior, Federico Valverde, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé completando el equipo.

Forma

BET

BET - Formulario

BOU
D2-2
INT
L1-0
RSO
W1-0
VAL
W0-1
LEV
L5-2
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
RMA

RMA - Formulario

COR
W0-1
S04
W0-3
ESP
W1-2
RSO
W4-1
MAL
W4-0
Gol marcado (encajado)
14/2
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Real Betis llega con un balance de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-2 ante el Levante en liga, aunque antes había encadenado triunfos consecutivos ante Valencia (0-1) y Real Sociedad (1-0). En total, el equipo de Pellegrini ha anotado 6 goles y encajado 9 en ese período.

El Real Madrid presenta un estado de forma muy distinto: 5 victorias en sus últimos 5 encuentros, con 12 goles a favor y tan solo 1 en contra. El triunfo más reciente fue una goleada por 4-0 al Málaga en liga, y antes ya había derrotado a Real Sociedad por 4-1. Los blancos no han conocido la derrota en ninguno de sus cinco últimos partidos, incluyendo compromisos de pretemporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real BetisEmpateReal Madrid
1
2
2
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
5
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
F
4Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó en empate a 1 en el Estadio de La Cartuja el 24 de abril de 2026, en un partido de Primera División. En los cinco últimos enfrentamientos directos, el Madrid acumula 3 victorias frente a 1 del Betis, con un empate. Los blancos han marcado 9 goles por 5 del conjunto verdiblanco en esa serie.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300122+109
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
3300102+89
W
W
W
3
Atlético MadridAtlético MadridATM
321073+47
W
D
W
4
AlavésAlavésALA
321051+47
W
D
W
5
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
W
W
D
6
SevillaSevillaSEV
320165+16
L
W
W
7
Real BetisReal BetisBET
320145-16
L
W
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
W
D
D
9
LevanteLevanteLEV
31115504
W
D
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
W
L
D
11
EspanyolEspanyolESP
310254+13
L
L
W
12
Athletic ClubAthletic ClubATH
310235-23
W
L
L
13
Real SociedadReal SociedadRSO
310236-33
W
L
L
14
GetafeGetafeGET
310214-33
L
W
L
15
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
L
D
D
16
Celta VigoCelta VigoCEL
301214-31
L
L
D
17
ValenciaValenciaVAL
301214-31
L
L
D
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
301248-41
L
D
L
19
ElcheElcheELC
301239-61
L
L
D
20
MálagaMálagaMAL
301217-61
L
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, el Real Madrid ocupa la segunda posición, mientras que el Real Betis se encuentra en el séptimo puesto.

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