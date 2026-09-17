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Liga Profesional
team-logoRacing Club
team-logoSarmiento
¡Mira aquí! TNT Sports Argentina¡Mira aquí! Max Argentina
GOAL-e
Con la colaboración de

Racing Club vs Sarmiento: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Racing Club vs Sarmiento
Racing Club
Sarmiento
Liga Profesional

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Racing Club recibe a Sarmiento en un partido de la Liga Profesional que llega en un momento complicado para el equipo local. Juan Pablo Vojvoda necesita una respuesta urgente de su equipo tras una racha que los tiene al borde de la irrelevancia en el Clausura Grupo B. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Liga Profesional - Jornada 10

Cómo sintonizar el Racing Club vs Sarmiento

El partido entre Racing Club y Sarmiento se puede ver en vivo por TNT Sports Argentina y Max Argentina.

TNT Sports Argentina

TNT Sports Argentina

Ver aquí

Max Argentina

Max Argentina

Ver aquí

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Acerca del encuentro

Racing llega al partido en su peor momento de la fase. Tres derrotas consecutivas en la Liga Profesional, incluida una caída ante Huracán por 2-1 en la fecha anterior, han dejado al equipo en el puesto 14 del Clausura Grupo B. El nivel defensivo ha sido una preocupación constante.

Sarmiento, en cambio, llega con otra cara. Facundo Sava ha construido un equipo sólido que acumula tres victorias en sus últimos cinco partidos de liga. El empate 1-1 ante Belgrano en su último compromiso no opaca una campaña que los mantiene segundos en el mismo grupo.

Los de Junín tienen argumentos para viajar a Buenos Aires con confianza. Han ganado sus últimos dos enfrentamientos directos con Racing y saben que un rival en crisis puede ser el escenario ideal para sumar de a tres.

Vojvoda, por su parte, no puede permitirse otro tropiezo. Racing necesita puntos para mantenerse en carrera y el partido ante Sarmiento se presenta como una oportunidad que no puede dejar escapar.

Noticias de los equipos y escuadras

Racing Club contra Sarmiento alineaciones probables

Manager

  • J. Vojvoda

Racing Club es dirigido por Juan Pablo Vojvoda para este encuentro. Por el momento no hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, y no se ha dado a conocer una alineación probable. Los detalles del equipo se actualizarán cuando estén disponibles.

Sarmiento llega bajo las órdenes de Facundo Sava, aunque tampoco se han confirmado novedades en cuanto a bajas o sanciones en el equipo visitante. No hay once proyectado disponible por ahora, y la información se completará a medida que se acerque el pitazo inicial.

Forma

RAC

RAC - Formulario

BEL
W1-0
BOC
D1-1
INR
L3-1
ATT
L1-2
HUR
L2-1
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SAR

SAR - Formulario

HUR
W2-0
EST
W2-0
UNI
L4-1
EST
W0-2
BEL
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Racing Club llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su derrota más reciente fue un 2-1 ante Huracán en la Liga Profesional, y también cayeron 1-2 ante Atlético Tucumán y 3-1 frente a Independiente Rivadavia. El único punto rescatable en este tramo fue el empate 1-1 con Boca Juniors. En los últimos cinco partidos, Racing marcó cuatro goles y recibió siete.

Sarmiento, en cambio, presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Liga Profesional. El más reciente fue un empate 1-1 ante Belgrano, mientras que antes sumaron victorias por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto y por 2-0 ante Huracán. La única derrota en este período fue un 4-1 ante Unión. El equipo de Sava anotó ocho goles y recibió seis en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Racing ClubEmpateSarmiento
1
2
2
Liga Profesional
Sarmiento badge
Sarmiento
SAR
0
Racing Club badge
Racing Club
RAC
0
F
Liga Profesional
Sarmiento badge
Sarmiento
SAR
1
Racing Club badge
Racing Club
RAC
0
F
Copa de la Liga Profesional
Racing Club badge
Racing Club
RAC
0
Sarmiento badge
Sarmiento
SAR
1
F
Copa de la Liga Profesional
Sarmiento badge
Sarmiento
SAR
1
Racing Club badge
Racing Club
RAC
1
F
Liga Profesional
Racing Club badge
Racing Club
RAC
1
Sarmiento badge
Sarmiento
SAR
0
F
2Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron1/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de marzo de 2026 en la Liga Profesional, con un empate 0-0 en cancha de Sarmiento. En los cinco antecedentes más recientes, Sarmiento acumula tres victorias por ninguna de Racing, con dos empates. Los de Junín ganaron 1-0 como local en julio de 2024 y también se impusieron 1-0 como visitante en la Copa de la Liga Profesional de marzo de 2024.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Racing Club marcha 14º mientras que Sarmiento ocupa el 2º puesto. En el Apertura Grupo B, Racing se ubica 8º y Sarmiento 11º.

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