Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Racing Club recibe a Independiente Petrolero en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con ambos equipos necesitando puntos para mejorar su posición en el Grupo E.

El equipo de Gustavo Costas llega a este partido con sensaciones encontradas. Racing ha ganado apenas una vez en sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones, y el empate 2-2 ante Caracas en la Copa Sudamericana fue su resultado más reciente en el torneo continental, lo que los mantiene terceros en el grupo.

La irregularidad también se ha notado en el plano local. La derrota 2-1 ante Rosario Central en la Liga Profesional agravó una racha que incluye otra caída ante Botafogo RJ en la Sudamericana, y el equipo ha mostrado fragilidad defensiva a lo largo de este período.

Por su parte, Independiente Petrolero llega desde Bolivia ocupando el cuarto puesto del grupo, con su campaña continental lejos de lo esperado. La goleada 3-0 encajada ante Botafogo RJ y la derrota 2-3 frente a Caracas dejan al conjunto de Thiago Leitao sin margen de error, y visitar Argentina representa un desafío mayúsculo para sus aspiraciones.

El equipo boliviano ha mostrado algo de solidez en su campeonato local, con una victoria 3-1 sobre Blooming en la Primera División, pero trasladar ese nivel a la Copa Sudamericana ha resultado difícil. El único antecedente entre ambos en esta edición del torneo terminó con una derrota 1-3 para Petrolero como local.

Con los dos equipos en la mitad inferior del Grupo E, los tres puntos en juego tienen un peso real para las aspiraciones de ambos en la competición. A continuación, todo lo que necesitas saber para ver este partido de Copa Sudamericana en vivo, incluyendo canal de TV, streaming y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Racing Club no cuenta con información confirmada de bajas ni sanciones de cara a este partido, y Gustavo Costas no ha dado a conocer un once probable. Se añadirán novedades a medida que el club ofrezca confirmación oficial antes del pitido inicial.

Independiente Petrolero tampoco ha facilitado noticias sobre su plantilla en esta fase. Thiago Leitao no ha publicado lesiones, suspensiones ni alineación prevista. Conviene revisar las actualizaciones más cercanas al partido para conocer el estado del equipo visitante.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Racing Club acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su salida más reciente fue el empate 2-2 ante Caracas en la Copa Sudamericana el 22 de mayo, un resultado que siguió a la derrota 2-1 ante Rosario Central en liga. El único triunfo de ese tramo llegó ante Estudiantes por 1-0. En total, Racing ha marcado cuatro goles y encajado cinco en ese período, una estadística que refleja la inconsistencia que arrastra el equipo de Costas.

Independiente Petrolero presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente, un 0-3 ante Botafogo RJ en la Copa Sudamericana el 21 de mayo, fue el resultado más contundente de ese tramo. El 3-1 sobre Blooming y el empate sin goles ante Always Ready son los puntos más positivos de una racha en la que el conjunto boliviano ha anotado cinco goles y recibido seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

RAC Último partidos IND 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Independiente Petrolero 1 - 3 Racing Club 3 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente registrado entre estos dos clubes tuvo lugar el 7 de abril de 2026, también en la Copa Sudamericana, cuando Independiente Petrolero recibió a Racing Club en condición de local. El resultado fue una victoria clara para el conjunto argentino por 3-1, que es el único antecedente disponible entre ambos en esta competición y que deja a Petrolero sin puntos frente a Racing hasta la fecha.

Clasificación

En el Grupo E de la Copa Sudamericana, Racing Club ocupa el tercer puesto e Independiente Petrolero el cuarto, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja de la tabla y convierte este duelo en un partido de necesidad para los dos.