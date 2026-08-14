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Liga Profesional - Jornada 5 14 ago 2026 - 19:30

Cómo ver Racing Club vs Banfield en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Racing Club vs Banfield se puede ver en vivo por Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrarás las opciones de transmisión disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Racing Club recibe a Banfield en un partido de la Liga Profesional con ambos equipos necesitando puntos para mejorar su posición en el Grupo B. El encuentro se disputará bajo la conducción de Juan Pablo Vojvoda en el local y Pedro Troglio en el visitante.

Racing llega a este partido en un momento delicado. Dos derrotas consecutivas en la liga, primero ante Tigre por 3-1 y luego ante Argentinos Juniors por 2-1, han complicado su panorama en el Clausura. El equipo de Vojvoda tiene margen para crear y convertir, pero su solidez defensiva sigue siendo una preocupación real.

Banfield tampoco atraviesa su mejor momento. Los dirigidos por Troglio vienen de caer ante Belgrano por 2-0 en su último compromiso, resultado que sumó más presión sobre un plantel que no logra encontrar regularidad. Una victoria sobre Sarmiento por 3-2 a fines de julio mostró que el equipo tiene punch ofensivo, pero los resultados no acompañan.

Ambos clubes comparten la undécima posición en el Clausura Grupo B, lo que convierte este duelo en una oportunidad concreta para escalar posiciones. La urgencia es pareja en los dos bancos.

Racing tendrá la ventaja de jugar de local, un factor que en el historial reciente entre estos equipos ha tenido peso. Los antecedentes recientes favorecen a la Academia, aunque Banfield ha demostrado capacidad para complicar en cualquier cancha.

Para quienes quieran seguir el partido en directo, a continuación encontrarán los canales de TV y las opciones de streaming disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Racing Club está dirigido por Juan Pablo Vojvoda para este partido de la Liga Profesional. No hay información disponible sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, y tampoco se ha confirmado el once inicial. Los datos se actualizarán cuando estén disponibles.

Banfield llega bajo las órdenes de Pedro Troglio, aunque el cuerpo técnico tampoco ha dado a conocer novedades sobre bajas por lesión o sanción. No hay once probable confirmado para el conjunto visitante. Se agregarán más detalles a medida que se acerque el partido.

Forma

Racing Club acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota ante Argentinos Juniors por 2-1 el 9 de agosto, continuando una racha negativa que también incluyó una caída ante Tigre por 3-1. Su mejor resultado en ese tramo fue un triunfo por 4-1 ante Defensa y Justicia en Copa. En total, el equipo convirtió nueve goles y recibió seis en esos cinco compromisos.

Banfield registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones. La más reciente fue una derrota ante Belgrano por 0-2 el 10 de agosto. El punto más alto de esa serie fue el triunfo por 3-2 frente a Sarmiento el 28 de julio. El conjunto de Troglio marcó cinco goles y encajó siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos clubes data del 14 de febrero de 2026, cuando Racing Club se impuso por 2-0 como visitante en la Liga Profesional. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Racing acumula tres victorias por una de Banfield, con un partido adicional que también terminó favoreciendo a la Academia. El historial reciente, que se remonta a junio de 2023, muestra una clara tendencia a favor del conjunto de Avellaneda.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Racing Club y Banfield comparten la undécima posición. En el Apertura Grupo B, Racing ocupa el octavo lugar y Banfield el duodécimo.